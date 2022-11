WM 2022: Deutscher Bundesliga-Star verkündet sein Aus – „Können das jetzt abhaken“

Fußball-Deutschland wartet gespannt auf den 10. November: Dann gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 bekannt. Und der Name eines Bundesliga-Stars wird definitiv nicht fallen. Er selbst verkündete sein Aus.

Christoph Kramer dürfte vielen Fußball-Fans noch im Gedächtnis sein, wenn vom WM-Finale 2014 die Rede ist. Damals musste der heute 31-Jährige nach 30 Minuten wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, kann sich teilweise an das Endspiel nicht mehr erinnern. Was nach seiner Auswechslung geschah, ist Geschichte: Verlängerung gegen Argentinien, Mario Götze trifft, Deutschland ist Weltmeister! Das wird sich 2022 in Katar so definitiv nicht mehr wiederholen, denn: Christoph Kramer ist nicht mit dabei!

WM 2022: Lothar Matthäus machte sich für Kramer stark

Das verkündete der Borussia-Mönchengladbach-Spieler gegenüber der „Bild“. „Es war schön, diese Welle so lange zu reiten, es wäre auch ein Traum gewesen. Aber wir können das jetzt abhaken, ich bin definitiv nur als TV-Experte dabei.“ Weltfußballer Lothar Matthäus (61) hatte sich für Kramer im Kader stark gemacht. „Christoph ist mit seiner Vielseitigkeit ein Spieler für die besonderen Momente, ihn kannst du immer und überall bringen. Ich würde ihn auf jeden Fall mit zur Weltmeisterschaft nehmen“, wird Matthäus von der „Bild“ zitiert.

Doch einen Platz in Katar hat Kramer definitiv sicher: Er ist im Experten-Team beim Fernsehsender ZDF. Wie schon bei der WM 2018 wird er als Experte über die Spiele in Katar berichten. „Ich freue mich wieder auf meine Einsätze im ZDF-Team. Es ist einfach spannend, die Leistungen der Kollegen als außenstehender Beobachter analysieren und einordnen zu dürfen“, wurde der Weltmeister von 2014 in einer Pressemitteilung zitiert. Kramer-Fans müssen zur WM also nicht ganz auf ihren Lieblings-Spieler verzichten.