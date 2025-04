VfL Bochum – VfB Stuttgart: Jetzt ist es offiziell! DFB verkündet wichtige Entscheidung

Der eine will in der Bundesliga bleiben, der andere will in der kommenden Saison international spielen: Am 28. Spieltag empfängt Kellerkind VfL Bochum den VfB Stuttgart (5. April, 15.30 Uhr).

Für das Spiel zwischen dem VfL Bochum und VfB Stuttgart hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen. Es wurde nämlich mitgeteilt, wer die Partie leiten wird.

VfL Bochum – VfB Stuttgart: Wichtige Entscheidung steht!

Wer holt sich drei wichtige Punkte? Der VfL Bochum hofft darauf, sich von direkten Abstiegsplätzen zu entfernen und den Klassenerhalt im Saisonendspurt perfekt machen zu können. Beim VfB Stuttgart will man indes einen Befreiungsschlag landen. Seit sechs Spielen wartet die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auf einen Erfolg in der Liga. Unter der Woche konnte man sich immerhin für das Pokalfinale qualifizieren (hier mehr dazu).

In der Bundesliga liegen die Stuttgarter aber weit hinter den Erwartungen zurück und stehen mit 37 Punkten auf Rang elf. Bei einem Sieg würden die internationalen Plätze wieder näher rücken. Das wollen die Bochumer allerdings um jeden Preis verhindern.

Der DFB hat für das brisante Duell auch eine Entscheidung getroffen, wer das Spiel leiten wird. Felix Brych heißt der Schiedsrichter des Spiels. Er wird von seinen beiden Assistenten Marco Achmüller und Mitja Stegemann unterstützt. Der vierte Offizielle ist Robin Braun. Am VAR-Monitor sitzt Sören Storks mit Assistent Christian Fischer.

Bochumer ohne Sieg, wenn Brych pfeift

In der laufenden Saison hat Brych sowohl den VfL Bochum als auch den VfB Stuttgart je zweimal in der Liga gepfiffen. Die Hoeneß-Elf konnte immerhin einen Sieg einfahren (3:1 gegen Gladbach) und verlor die andere Begegnung gegen St. Pauli (0:1). Die Bochumer hingegen haben beide Partien verloren.

Bei der 2:4-Niederlage in Dortmund und bei der 0:1-Pleite gegen Werder Bremen war Brych der Unparteiische der Begegnung. Klappt es jetzt vielleicht im dritten Spiel? Der Rekord-Schiedsrichter wird jedenfalls hoffen, dass er wegen möglicher strittiger Entscheidungen nicht allzu sehr im Mittelpunkt stehen wird.