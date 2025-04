Borussia Dortmund erreicht die bittere Nachricht: Jetzt kommt es knüppeldick

Bei Borussia Dortmund droht eine enttäuschende Saison richtig bitter zu enden. Im Kampf um die internationalen Plätze braucht der BVB im Endspurt dringend Siege. Die Champions League wird schon schwierig genug. Deshalb gehören auch noch die anderen internationalen Wettbewerbe zu den Zielen der Schwarzgelben.

Dann gab es auch noch die Hoffnung auf Bayer Leverkusen im DFB-Pokal, wodurch ein weiterer Europapokalplatz dazugekommen wäre. Doch für Borussia Dortmund gibt es gleich zwei bittere Pokal-Nachrichten. Nach Leverkusen verlor der nächste Hoffnungsträger des BVB.

Borussia Dortmund: Stuttgarts Finaleinzug bitter für den BVB

Bisher war es so, dass viele Bundesligisten wie Borussia Dortmund, die weit hinter den Europapokalplätzen liegen, ihre Hoffnungen auf Bayer Leverkusen gesetzt hatten. Hätte der amtierende Meister den DFB-Pokal gewonnen, hätte schon Platz sieben in der Bundesliga-Tabelle gereicht, um sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Die Werkself wird nämlich sicher in der Champions League dabei sein.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Schock vor nächstem Spiel! Jetzt herrscht bittere Gewissheit

Falls der Pokalsieger schon über die Liga an einem internationalen Wettbewerb teilnimmt, wandert der Platz im zweitklassigen Europawettbewerb vom Pokalsieger zum Tabellensechsten in der Liga. Der ist für die Playoffs der Conference League vorgesehen. In ganz seltenen Fällen rückt dann der Tabellensiebte nach und nimmt an der Conference League teil.

Nachdem schon Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld sensationell rausgeflogen war, drückte der BVB daher ausgerechnet RB Leipzig im zweiten Halbfinale gegen Stuttgart die Daumen. Schließlich sind die Leipziger in der Tabelle auf Platz sechs und werden vermutlich über den Ligaweg dann international spielen.

Droht eine Saison ohne Europa?

Stuttgart hingegen steht auf Rang elf und hätte durch den Erfolg im DFB-Pokal die Chance auf die Europa League. Und so gab es dann die nächste bittere Nachricht für Borussia Dortmund. Der VfB gewann mit 3:1 gegen Leipzig und steht somit im Endspiel gegen Arminia Bielefeld am 25. Mai.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit muss der BVB in der Bundesliga alles geben, um sich noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Vier Punkte sind es derzeit auf Position sechs, wo sich RB Leipzig derzeit befindet. Im Saisonendspurt muss die Mannschaft von Trainer Niko Kovac viele Siege holen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.