VfB Stuttgart – Hamburger SV: Relegation im Liveticker: VfB-Schock vor Anpfiff – ausgerechnet ER verpasst das Hinspiel!

Der letzte Spieltag ist schon gespielt, die Saison allerdings noch nicht vorbei. Am Donnerstagabend (20.45 Uhr) findet das Relegationshinspiel statt, das Duell heißt VfB Stuttgart – Hamburger SV. Diese beiden Klubs müssen noch zweimal nachsitzen, während alle anderen schon die Sommerpause genießen dürfen.

Während der Hamburger SV nach fünf Jahren Liga zwei über die Relegation endlich die Rückkehr in die Bundesliga klarmachen möchte, bangt der VfB Stuttgart um den Ligaverbleib. Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag rutschten die Canstatter noch auf den Relegationsplatz 16 und müssen so noch zwei mal zittern.

Relegation VfB Stuttgart – Hamburger SV im Live-Ticker

Schafft es der HSV nach dem Nackenschlag am letzten Spieltag noch einmal aufzustehen? Setzt der VfB seine Favoritenrolle durch und sichert sich ein weiteres Jahr Bundesliga? Wer darf feiern, während die andere Seite trauert?

++ Live-Ticker aktualisieren +++

VfB Stuttgart – Hamburger SV -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellungen:

VfB: Müller – Mavropanos, Anton, Ito – Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa – Silas, Führich – Guirassy

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Dompé

17.15 Uhr: Noch etwa drei Stunden bis zum Relegationshinspiel! Die ersten Fans dürften sich langsam Richtung Stadion aufmachen. Dabei sollen alle Stadionbesucher, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, die aktuellen Baumaßnahmen im S-Bahn-Netz von Stuttgart beachten. Es wird empfohlen, neben der S-Bahn-Station Neckarpark auch den Bahnhof Bad Cannstatt als An- und Abreiseort zu nutzen und mehr Zeit einzuplanen.

14.45 Uhr: Der Countdown läuft! Noch knapp sechs Stunden bis zum Anpfiff. Bei allen Beteiligung dürfte die Anspannung so langsam steigen. Ein spannender Abend steht vor der Tür!

12.45 Uhr: Schock-Nachricht für den VfB! Nach Sky Informationen wird Fabian Bredlow doch nicht rechtzeitig fit. Bredlow hatte sich vor dem letzten Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim das Innenband im Knie gezerrt. Die Stuttgarter hatten bis gestern noch gehofft, ihren Keeper rechtzeitig fit zu bekommen. Für Bredlow wird Florian Müller zwischen den Pfosten stehen.

12.00 Uhr: Das Spiel wird um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen. Schiedsrichter der Partie wird Tobias Welz sein. Für beide Teams ist diese Personalie ein gutes Omen. Welz pfiff beide Mannschaften jeweils einmal in der abgelaufenen Saison. Sowohl der VfB als auch der HSV gewannen dieses Spiel.

11.00 Uhr: Das Duell der beiden Traditionsvereine verspricht ein äußerst spannendes zu werden. Beide Team wissen, um was es geht. Beide Mannschaften sind heiß. Sowohl VfB-Coach Sebastian Hoeneß, als auch HSV-Trainer Tim Walter werden ihre Jungs richtig einstellen.

Mehr News:

Donnerstag, 10.05 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Relegationshinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. Für beide Teams geht es um nichts Geringeres als die 1. Bundesliga. Wir halten Euch vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden. Viel Spaß!