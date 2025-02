VfB Stuttgart – FC Bayern: Kompany-Schock! Jetzt kommt es knüppeldick

Alarmstimmung beim Rekordmeister! Am Freitagabend (28. Februar) gastiert der FC Bayern beim VfB Stuttgart. Es ist die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen.

Doch gezwungenermaßen ist München-Trainer Vincent Kompany zur Rotation gezwungen. Dass Mittelfeldmotor Joshua Kimmich bei VfB Stuttgart – FC Bayern fehlen würde, war bereits bekannt. Doch jetzt kommt es noch schlimmer.

VfB Stuttgart – FC Bayern: Kimmich-Ersatz krank

Durch den Ausfall Kimmichs war eigentlich seit Tagen klar, dass in der Mittelfeldzentrale Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic beginnen würden. Kurzfristig muss Kompany aber auch hier noch umplanen. Stunden vor dem Spiel erreichte ihn die bittere Nachricht.

Pavlovic konnte wegen einer Erkrankung nicht mit nach Stuttgart reisen, berichtete unter anderem „Sky“. Damit fällt die nächste Mittelfeldalternative bei des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart aus. Aber nicht nur das.

Mit Sacha Boey fehlt auch noch ein dritter Star des Kaders des Rekordmeisters. Dem Bericht zufolge sei auch der Außenverteidiger erkrankt und müsse pausieren. Die Vorbereitung auf ein Spiel war für Kompany sicher schon einfacher.

Bangen um Kimmich

Damit könnte Sommerzugang Joao Palhinha in den Fokus rücken und sowohl Pavlovic als auch Kimmich verzichten. Der absolvierte am Freitag schon wieder Laufeinheiten in München, während die Kollegen nach Stuttgart aufbrachen. Die Hoffnungen auf eine baldige Genesung sind daher groß.

Nach dem Spiel gegen Frankfurt war beim DFB-Kapitän eine Sehnenreizung im linken Oberschenkel diagnostiziert worden. Um kein Risiko einzugehen, pausiert Kimmich beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Dass er im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League wenige Tage später fit ist, ist für den Rekordmeister deutlich wichtiger, da man in der Bundesliga bereits acht Punkte vor Leverkusen liegt.