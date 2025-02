FC Bayern München droht empfindliche Pleite – Rennen um Bundesliga-Star entschieden?

Wenn die Bayern einen Spieler wollen, bekommen sie ihn auch – dieser Grundsatz galt seit vielen Jahren. Insbesondere dann, wenn der FC Bayern München an einem Spieler aus der Bundesliga dran war. Klar, die besten Spieler der Liga sollten beim Rekordmeister kicken.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass der FC Bayern München schon länger mit Jamie Gittens in Verbindung gebracht wird. Das Dortmunder Offensiv-Juwel wirbelt in dieser Saison richtig los. Ein Wechsel nach München rückt allerdings in weite Ferne.

FC Bayern München: Attacke aus England

Auch ein Jahr ohne Meisterschaft hat am Kräfteverhältnis im deutschen Fußball nichts geändert. Die Bayern bleiben das Maß aller Dinge – auch weil man wirtschaftlich am besten aufgestellt ist. Das allerdings ist schon längst kein Garant mehr dafür, auch wirklich jeden Wunschspieler zu kriegen (wie du hier lesen kannst). Diese Erfahrung musste der Rekordmeister schon bei Xavi Simons machen, der sich für einen langfristigen Verbleib in Leipzig entschied.

Und auch bei Jamie Gittens könnte es schwer werden – weil er enormes Interesse aus der Heimat auf sich zieht. Einem Bericht von „TBRFootball“ zufolge gehöre die halbe Premier League zu den Interessenten am BVB-Juwel. Die Konkurrenz für den FC Bayern München ist immens.

Spitzenklub in der Pole-Position

Und in der Pole-Position um den Dribbelkünstler soll sich Arsenal London befinden. Demnach wolle der Hauptstadt-Klub im Sommer sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln aufrüsten. Ebenso schrecke Arsenal auch nicht vor einer hohen Ablöse zurück – und würde bei Borussia Dortmund damit offene Türen einrennen.

Beim einstigen Bayern-Widersacher spekuliert man auf eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro. Ob die Münchener in ein Wettbieten überhaupt einsteigen würden? Zudem solle ein Wechsel in die Heimat und zum FC Arsenal „reizvoll“ für Gittens sein. Ein schlechtes Zeichen für den FC Bayern München, der sich wohl wieder mit einer Transfer-Niederlage abfinden muss.