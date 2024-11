Thomas Tuchel: Jetzt ist es durch – wichtige Entscheidung gefallen

Am 1. Januar übernimmt Thomas Tuchel offiziell das Traineramt bei der englischen Nationalmannschaft. Bevor er diese große Aufgabe antritt, haben die „Three Lions“ nun aber einen wichtigen Schritt gemacht.

Die englische Nationalmannschaft ist in der Nations League wieder in die Top-Liga aufgestiegen. Damit fängt Thomas Tuchel bei seinem Start nicht bei null an, darf sich gleich zu Beginn auch in der Nations League mit den Top-Nationen messen.

Thomas Tuchel: England steigt in der Nations League auf

Am Sonntagabend (17. November) stand ein letztes Mal Interimstrainer Lee Carsley an der Seitenlinie. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Griechenland stand zum Abschluss das Duell mit Nachbar Irland an.

Lange Zeit tat sich die englische Nationalmannschaft schwer, doch dann verändert ein Moment das gesamte Spiel. In der 51. Minute brachte Liam Scales Jude Bellingham im Strafraum zu Fall. Dafür gab es nicht nur Elfmeter, sondern Scales flog auch mit Gelb-Rot vom Platz.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Harry Kane. Anthony Gordon (55.) und Connor Callagher (58.) sorgten kurz darauf für klare Verhältnisse. Und zum Abschluss trugen sich auch noch Jarrod Bowen (75.) und Taylor Harwood-Bellis (79.) als Torschützen in den Spielberichtsbogen ein.

England ab 2026 wieder bei den Top-Nationen

Mit dem deutlichen Sieg sicherte sich England Platz eins in der Gruppe und damit auch den Aufstieg in Liga A. Dort geht es für Thomas Tuchel und die „Three Lions“ in der nächsten Spielzeit (2026/2027) nun also wieder gegen die absoluten Top-Teams. Zudem könnte England nun auch über die Nations League den Sprung zur WM schaffen. Die vier bestplatzierten Teams der UEFA Nations League 2024/25, die nicht die direkte WM-Qualifikation schaffen, nehmen an einem Playoff-Turnier um vier weitere WM-Startplätze teil.