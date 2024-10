Thomas Tuchel: Trainer-Hammer offiziell! Wird er zur Gefahr für Julian Nagelsmann?

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist der Trainer-Deal des Jahres offiziell! Thomas Tuchel übernimmt tatsächlich die englische Nationalmannschaft. Das gab der älteste Fußballverband der Welt am Mittwoch (16. Oktober) bekannt.

Thomas Tuchel folgt damit auf Gareth Southgate (hier liest du, wie die Fans reagieren), der sein Amt nach dem verlorenen EM-Finale in Deutschland zur Verfügung gestellt hatte. Das Beben dürfte auch bei der deutschen Nationalmannschaft Interesse wecken. Werden Tuchel und England zur Gefahr für Julian Nagelsmann?

Thomas Tuchel übernimmt England

Seit Jahren träumt das Mutterland des Fußballs von großen Erfolgen. Zweimal war man mit Gareth Southgate ganz nah dran. Doch sowohl 2021 als auch 2024 ging das EM-Finale verloren. Southgate zog daraus die Konsequenzen und zog sich aus der Nationalmannschaft zurück.

Den Traum nach Titeln soll jetzt also Thomas Tuchel erfüllen. Wie der englische Verband bekanntgab, werd der Ex-Bayern und BVB-Trainer ab 2025 bei den „Three Lions“ übernehmen. Als Co-Trainer bekommt er Anthony Barry an die Seite gestellt. Mit diesem arbeitete er bereits bei Chelsea und Bayern zusammen.

DAS ist seine erste Aufgabe

Seine erste Aufgabe ist die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Diese beginnt im März. Die Gruppen dafür stehen noch nicht fest. Sie werden erst im Dezember ausgelost.

Mit der Nations League, die aktuell noch läuft, hat er dagegen erstmal nichts am Hut. In den letzten beiden Spielen im November wird erneut Interimscoach Lee Carsley an der Seitenlinie stehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt und mit Anthony Barry einen der besten englischen Trainer zu seiner Unterstützung verpflichten konnten“, erklärte Verbands-Chef Mark Bullingham.

Thomas Tuchel: Gefahr für Nagelsmann?

Den Schritt verfolgt sicherlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch für ihn und den DFB ist es das erklärte Ziel, bei der WM um den Titel zu kämpfen. Werden Tuchel und England auf diesem Weg zu einer echten Gefahr? Besonders brisant: Tuchel war es einst, der Nagelsmann beim FC Bayern München ersetzte…