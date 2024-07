Spanien – Frankreich im Live-Ticker: Halbfinal-Showdown! Riesen-Wirbel um Star-Spieler

Da waren es nur noch vier! Die Europameisterschaft neigt sich dem Ende zu und nun steht das Halbfinale an. Den Anfang machen Spanien und Frankreich. Zwei Teams, die vor der EM bereits als Top-Favoriten gehandelt wurden. Doch nur einer kann sich für das Endspiel in Berlin qualifizieren.

Nach hochdramatischen Viertelfinalspielen kämpfen Spanien und Frankreich am Dienstag (9. Juli, 21 Uhr) um den Finaleinzug. Wird es auch in der Münchener Allianz-Arena spannend bis zur letzten Minute?

Spanien – Frankreich im Live-Ticker

Wer darf weiter von der Trophäe träumen? Für wen ist im Halbfinale Schluss? Am Dienstagabend wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Spanien – Frankreich -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.15 Uhr: Bei Spanien fehlen heute zwei Spieler gesperrt: Le Normand und Carvajal. Auf der rechten Seite wird ein Routinier starten, für den es das letzte Spiel sein könnte. Denn sein Karriereende wird bei einem EM-Aus genauso offiziell wie bei Toni Kroos.

18.21 Uhr: Große Aufregung gibt es im spanischen Lager. Alvaro Morata haut vor dem Spiel auf den Tisch und droht mit einem Rücktritt. „Ich versuche, dieses Turnier zu genießen, da es meine letzten Spiele mit der Nationalmannschaft sein könnten. Was in der Zukunft passieren wird, wird sich zeigen“, erklärte Morata und fügte an: „Es ist eine Möglichkeit, über die ich nicht zu viel sprechen möchte, aber es ist wahrscheinlich.“ Der Stürmer von Atletico Madrid steht immer wieder im Fadenkreuz der eigenen Fans. Schon bei der EM 2020 wurde er von den spanischen Anhängern ausgepfiffen. Mehr Aussagen des Angreifers gibt es hier.

17.25 Uhr: Es war hochdramatisch und besonders bitter für Deutschland. Im Viertelfinale mussten sich Toni Kroos und Co. Spanien geschlagen geben. In der 119. Minute konnten die Spanier den 2:1-Siegtreffer erzielen. Ebenso spannend ging es bei Frankreich zu. Erst im Elfmeterschießen jubelte Kylian Mbappe über Portugal.

Dienstag, 9. Juli, 17 Uhr: Hola und bonjour. Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Halbfinal-Begegnung zwischen Spanien und Frankreich.