Spanien – Deutschland: TV-Zuschauer trauen ihren Ohren kaum – plötzlich ist DAS zu hören

Es ist ein irres Drama! Das Viertelfinalspiel Spanien – Deutschland hatte alles – vor allem Spannung. Die Partie ging sogar über die reguläre Spielzeit hinaus. Bis zuletzt herrschte eine unglaubliche Spannung. Über die gesamte Spielzeit waren die Fans im Stuttgarter Stadion zu hören – die Unterstützung für das DFB-Team war enorm stark.

Dabei griffen die DFB-Fans im Rahmen des Spiels Spanien – Deutschland sogar zu ganz ungewohnte Mitteln – die Zuschauer vor den TV-Geräten konnten kaum glauben, was die Anhänger im Stadion gesungen haben.

Spanien – Deutschland: Fans heizen Mannschaft mit Nationalhymne an

In der 89. Minute rettete Florian Wirtz das DFB-Team in die Verlängerung. Nach dem Tor des Leverkuseners herrschte die pure Ekstase, das gesamte Stadion explodierte förmlich. In der Verlängerung ging es dann hoch her – auch auf den Rängen. Denn die Fans habe gespürt, dass die Elf von Julian Nagelsmann Unterstützung braucht, um dieses Spiel zu gewinnen.

Und dann war plötzlich die deutsche Nationalhymne zu hören. Die Fans in Stuttgart stimmten die Hymne an, sangen sie über mehrere Minuten – das hat man so in dieser Form noch nie erlebt. Bei vielen anderen Nationen ist es während eines Länderspiels gang und gäbe, die Nationalhymne zu singen. Doch in Deutschland?

++ Spanien – Deutschland: Unmittelbar nach Anpfiff – Star weint bittere Tränen ++

Um so größer war die Verwunderung im Netz. „Höre ich da gerade die Nationalhymne? Das habe ich noch nie mitbekommen – irre“ schreibt ein DFB-Fan auf „X“. „Jetzt greift man zu allen Mitteln, finde ich geil“, schreibt ein anderer.

Hammer-Support für Nagelsmann-Elf

In der Tat war der Nationalhymnen-Gesang mehr als nur ungewöhnlich für DFB-Fans. Sonst behalten es die deutschen Anhänger bei den „klassischen“ Fangesängen. Doch was sich definitiv festhalten lässt: Der Support für Deutschland glich eher einem Bundesliga-Spiel, statt einem Länderspiel, bei dem die Unterstützung meist nicht mit Vereinsspielen zu vergleichen ist.

Weitere News:

Doch bei diesem besonderen Spiel griffen die zu ganz besonderen Maßnahmen und zur Nationalhymne. Ein Szenario, das man so kaum gesehen hat. Das passt zu dieser unglaublichen Heim-EM, bei der die Unterstützung durchweg stark war.