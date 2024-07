Spanien – Deutschland: Unmittelbar nach Anpfiff – Star weint bittere Tränen

Viertelfinale, volles Haus, Mega-Stimmung! Die Fans warteten sehnsüchtig auf den Anpfiff der Partie zwischen Spanien und Deutschland.

Es hat allerdings nicht mal zehn Minuten gedauert, da gab es bei Spanien – Deutschland schon den ersten bitteren Moment. Ein Star musste unter Tränen den Platz verlassen.

Spanien – Deutschland: Star muss unter Tränen raus

Als Fußballer freut man sich schon mehrere Monate vor einem Großturnier darauf, dort um den Titel zu spielen. So ist es auch bei den Stars von Spanien und Deutschland der Fall. Schließlich zieht der Sieger ins Halbfinale ein und darf weiter von der EM-Trophäe träumen.

Besonders bitter sind dann aber Verletzungen für die Spieler. Bei den Spaniern musste Nationaltrainer Luis de la Fuente am Freitag (5. Juli) bereits nach acht Minuten verletzungsbedingt wechseln. In der vierten Minute räumte Toni Kroos den Barca-Spieler Pedri heftig ab. Der Youngster blieb am Boden, musste lange behandelt werden.

Danach stand er wieder auf, probierte es noch für einige Minuten, lag aber dann wieder auf dem Rasen. Es ging nicht mehr weiter. Der Spanier musste unter Tränen den Platz verlassen. Für den Mittelfeldspieler kam Dani Olmo rein.

Hitziges Spiel zwischen Top-Teams

Besonders brisant: Kroos bekam keine Gelbe Karte für das Foulspiel. Die Spanier forderten vehement, dass er eine Verwarnung bekommen sollte. Diie Aktion zeigte, dass bei Spanien – Deutschland früh Feuer in der Partie war. Die Anfangsphase war geprägt von zahlreichen Fouls. Schiedsrichter Anthony Taylor hatte ordentlich was zu tun.

Bereits Tage vor dem Spiel gab es Aufregung. Die Spanier schickten nämlich einen Seitenhieb in Richtung Toni Kroos (Hier alle Infos dazu). Für den Deutschen könnte jetzt nämlich jedes Spiel das Letzte in seiner Karriere sein. Nach der Europameisterschaft ist nämlich endgültig Schluss für den Mittelfeldspieler, der bereits bei Real Madrid verabschiedet wurde.

