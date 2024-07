Toni Kroos: Nagelsmann-Ansage an DFB-Star – was er wohl DAZU sagt?

Seine Vereinskarriere hat Toni Kroos schon beendet, die Europameisterschaft ist sein letztes Turnier. Danach ist Schluss für den Mittelfeldstar.

Wie viele Fans auch, weiß Toni Kroos: Jedes Spiel könnte das letzte sein. Vor dem Spanien-Spiel spricht DFB-Trainer Julian Nagelsmann diesbezüglich Klartext und macht dem Nationalspieler eine klare Ansage.

Toni Kroos: Jedes Spiel könnte das letzte sein

Er kennt Spanien wie kaum ein anderer im DFB-Team. Seit 2014 lebt Toni Kroos in der spanischen Hauptstadt, holte mit Real Madrid etliche Titel und spricht mittlerweile auch fließend Spanisch. Beim Viertelfinalduell gegen die Spanier sind daher sehr viele Blicke auf den Mittelfeld-Routinier gerichtet.

Vor dem Anpfiff wurde Nationaltrainer Julian Nagelsmann auf den 34-Jährigen angesprochen. In der ARD wurde der Coach gefragt, wie intensiv Kroos in der Vorbereitung miteinbezogen wurde, da er den spanischen Fußball wie sonst niemanden im deutschen Kader bestens kennt.

„Nicht mehr wie sonst, weil der spanische Fußball nicht zwingend was mit Real Madrid zu tun hat. In der spanischen Nationalmannschaft kennt er zwar einige Spieler besser, aber er war nicht viel involviert“, sagte Nagelsmann.

Nagelsmann-Ansage an DFB-Star

Auch Nagelsmann ist es bewusst, dass ein Ausscheiden gegen die Spanier das endgültige Karriereende von Toni Kroos bedeuten kann. Für den DFB-Coach kommt es daher nicht infrage, dass der Mittelfeldspieler vor dem Spiel die Ansprache an die Mannschaft hält. „Er soll sich auf seinen Job auf dem Feld konzentrieren“, lautet die klare Ansage des Bundestrainers.

Nagelsmann fügt anschließend hinzu: „Es ist ja nicht sein letztes Spiel. Er hat noch zwei nächste Woche.“ Nagelsmann ist sich also sicher, dass es ins Halbfinale und ins Endspiel geht. Dafür müssen aber zunächst die Spanier besiegt werden. Gelingt das der Nationalmannschaft um Kroos und Co.? Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 14. Juli statt. Zuvor gibt es noch die beiden Halbfinal-Partien am 9. und 10. Juli.