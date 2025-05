Mainz 05 – Eintracht Frankfurt: Vor Europa-Kracher – DFB gibt Entscheidung bekannt

Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein – und hat zum Abschluss des 32. Spieltags nochmal ein echtes Highlight parat. Beim Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt geht es um einiges. Es steckt jede Menge Brisanz in der Partie.

Denn es geht um das internationale Geschäft. Da kann es keiner gebrauchen, wenn die Begegnung zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt von einer Diskussion über Schiedsrichter, VAR und Fehlentscheidungen überschattet wird. Der DFB hat jetzt bekannt gegeben, wer die Partie leitet.

Mainz 05 – Eintracht Frankfurt: Endspurt um Europa

Die einen können die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Für die anderen ist es womöglich die letzte Chance, wieder Kontakt an die internationalen Ränge herzustellen. Auf die Fans wartet also ein kleines Top-Spiel am Sonntagabend (4. Mai).

+++ DAZN verkündet Neuerung! DARAUF dürfen sich die Fans freuen +++

Mainz 05 sah lange Zeit nach dem Überraschungsteam der Saison aus. Doch nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg sind die Überflieger um die DFB-Stars Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri aus den internationalen Rängen gepurzelt. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat Mainz 05 drei Punkte Rückstand auf RB Leipzig auf dem Conference-League-Platz.

+++ Sky und DAZN leiden unter großem Problem – selbst die DFL ergreift Maßnahmen +++

Die Adler ihrerseits erleben eine Bundesliga-Saison wie im Rausch. Auch der Winterabgang von Omar Marmoush konnte Frankfurt nicht stoppen. Mit einem Sieg qualifiziert sich der Tabellendritte sicher für die Champions League.

DFB gibt Schiedsrichter bekannt

Wachsame Augen auf die Partie wird Martin Petersen haben. Der gebürtige Stuttgarter leitet die Begegnung – das gab der DFB im Vorfeld bekannt. Ihm zur Seite stehen seine beiden Assistenten Alexander Sather und Robert Wessel. Als vierter Offizieller ist Tobias Reichel im Einsatz.

Bei Bedarf wird zudem Videoassistent Benjamin Brand aus dem Kölner Keller hinzugeschaltet – wenn auch alle hoffen dürften, dass das nicht nötig ist.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Für Petersen ist es bereits der zwölfte Bundesligaeinsatz in dieser Saison. Während er Eintracht Frankfurt in diesem Jahr noch gar nicht pfiff, gab es mit Mainz 05 schon zwei Begegnungen. Und die liefen für den Karnevalsverein durchwachsen. Am 4. Spieltag gab es ein 1:1 gegen Gladbach, am 20. Spieltag ein 0:1 bei Werder Bremen. Solche Ergebnisse wären für die Europa-Ambitionen ein herbe Dämpfer.