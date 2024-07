Spanien – Deutschland im Live-Ticker: Wirbel vor Viertelfinal-Kracher! Spanier verweigern DFB-Wunsch

Es ist das Duell der Favoriten und doch nur das Viertelfinale dieser EM. Am Freitagabend (5. Juli) treffen Spanien und Deutschland in Stuttgart aufeinander. Auf dem Spiel steht das erste Halbfinalticket dieser Europameisterschaft.

Auf die Begegnung Spanien – Deutschland freuen sich Fußball-Fans auf dem ganzen Kontinent. Die beiden Nationen, die mit ihrer Spielart bisher am meisten begeistern – anders als beispielsweise England oder Frankreich. Weiterkommen kann bei dieser EM trotzdem nur ein Team.

Spanien – Deutschland: Vorzeitiges Finale?

Besonders im Fokus stehen die Youngster-Duos von Spanien und Deutschland. Florian Wirtz und Jamal Musiala gegen Nico Williams und Lamine Yamal – das verspricht ein Offensiv-Feuerwerk. Mit unserem Live-Ticker bleibst du rund um das Spiel immer auf dem Laufenden.

Spanien – Deutschland -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.36 Uhr: Sorgenvoll blickt Nagelsmann zudem auf ein Trio aus seiner Startelf. Antonio Rüdiger, Robert Andrich und Maximilian Mittelstädt gehen allesamt gelb vorbelastet in die Partie. Bei einer weiteren Verwarnung würden sie im Halbfinale fehlen – wenn man denn gewinnt. Und auch der Bundestrainer selbst muss zittern…

Streit um Hotel

12.09 Uhr: Für Wirbel war allerdings auch schon vor der Partie gesorgt. Das Heimrecht für die Begegnung liegt bei den Spaniern. Dementsprechend bekamen sie von der UEFA auch das Steigenberger Hotel als Unterkunft zugewiesen. Blöd nur, dass dieses eigentlich das Lieblingshotel des DFB in Stuttgart ist. Hier hatten Julian Nagelsmann und Co. bereits die Zeit vor dem Ungarn-Spiel verbracht.

Der DFB versuchte noch, den spanischen Verband zu einem Hoteltausch zu bewegen – bekam allerdings einen Korb. Die deutschen Nationalspieler mussten daher in der Nähe des Stuttgarter Flughafens übernachten.

11.34 Uhr: Während England und Vize-Weltmeister Frankreich sich in der gegenüberliegenden Turnierhälfte nicht gerade mit Ruhm bekleckern, haben Spanien und Deutschland teils begeisternde Spiele geliefert. Für manch einen Experten ist daher klar: Wer heute gewinnt, darf am 14. Juli in Berlin auch den Pokal in die Höhe recken.

11.08 Uhr: Die Südeuropäer ließen bis hierhin nichts anbrennen. Die Gruppenphase überstand die Mannschaft ohne Punktverlust und Gegentor. Im Achtelfinale schraubte man dann Georgien mit 4:1 auseinander – trotz frühem Rückstands.

10.23 Uhr: Die Hoffnung im Land ist groß, dass der Elf von Julian Nagelsmann der große Wurf gelingen kann. Nach einer erfolgreichen Vorrunde mit Siegen gegen Schottland und Ungarn sowie einem Unentschieden gegen die Schweiz schlug das DFB-Team im Achtelfinale auch Dänemark. Mit den Spaniern wartet nun ein echter Gradmesser und nach bisherigen Leistungen größte Konkurrent.

Freitag, 5. Juli, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das erste Viertelfinale dieser Europameisterschaft. In acht Stunden treffen Spanien und Deutschland in Stuttgart aufeinander. Wer sichert sich das Ticket für das Halbfinale?