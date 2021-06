Sky verkündet Hammer-Nachricht für alle Fußballfans! Das muss du jetzt wissen

Hammer-Nachricht von Sky für alle Fußballfans!

Der Pay-TV-Sender hat am Mittwoch die Bombe platzen lassen. Sky konnte die Übertragungsrechte für die Premier League verlängern. Bis 2025 laufen die Spiele des englischen Oberhauses bei Sky.

Sky zeigt auch in Zukunft die Premier League

Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, konnte sich Sky Deutschland die Rechte für die Spielzeiten 2021/2022 bis 2024/2025 sichern. Damit können sich die Fußball-Fans bei Sky über weitere Jahre Spitzenfußball freuen.

Erst 2019 hatte Sky die Rechte von DAZN zurückerobert. Seit einigen Jahren versucht der Streamingdienst dem Pay-TV-Sender den Rang abzulaufen. Zwischen den Beiden ist ein regelrechter Wettstreit um die TV-Rechte entfacht.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

Sky teilte mit: „Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans die Premier League über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen.“

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland bejubelte den Erfolg: „Die Premier League ist einer der führenden Sportwettbewerbe weltweit. Neben zahlreichen internationalen Topstars haben die wachsende Anzahl deutscher Nationalspieler auf der Insel und die beiden deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel die Attraktivität der Liga auch für die Fußballfans in Deutschland nochmal erheblich gesteigert.“

Neben der Premier League hält Sky Rechte für die Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Formel 1, Formel 2 und Formel 3, Handball-Bundesliga, Tennis (Wimbledon), Leichtathletik und Golf.

Zur EM 2021 gibt es bei Sky Sport News eine Neuerung. Hier erfährst du mehr dazu! (fs)