EM 2021: Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek lüftet Geheimnis – DARAUF dürfen sich die Zuschauer freuen

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Bei der EM 2021 feiert Esther Sedlaczek ihr Debüt als Sportschau-Moderatorin. Nach den Spielen begrüßt sie die Zuschauer aus dem Sportschau-Club.

Jetzt hat Esther Sedlaczek verraten, worauf sich die Zuschauer im Sportschau-Club bei der EM 2021 freuen dürfen.

Esther Sedlaczek ist bei der EM 2021 für die ARD dabei. Foto: imago images / Sven Simon

EM 2021: Esther Sedlaczek verrät Details zu Sportschau-Club

Gerade erst ist Esther Sedlaczek zur ARD gewechselt und schon steht sie bei einem großen Turnier vor der Kamera. Gemeinsam mit Micky Beisenherz ist die Moderatorin im Sportschau-Club zu sehen.

---------------------------------------------

Das EM-Team der ARD

Moderatoren: Esther Sedlaczek, Alex Bommes, Jessy Wellmer, Micky Beisenherz

Experten: Bastian Schweinsteiger, Kevin-Prince Boateng, DFB-Torfrau Almuth Schult, U21-Bundestrainer Stefan Kuntz, Schiriexperte Lutz Wagner

Kommentatoren: Gerd Gottlob, Tom Bartels, Florian Naß, Thomas Broich (Co-Kommentator)

---------------------------------------------

„Für mich ist klasse, dass ich zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft dabei sein kann. Das ist etwas, auf das ich mich so oder so mit meinem neuen Job beim „Ersten“ gefreut habe, dass es jetzt so früh kommt, damit habe ich nicht gerechnet“, erklärte Sedlaczek im Interview mit der „Rheinischen Post”.

+++ EM 2021: Beben vor dem Start des Turniers! Deutschland-Spiel wackelt – jetzt droht Chaos +++

Die Sportschau (ARD) überträgt die EM 2021. Foto: imago/DeFodi

Dabei ließ sich die 35-Jährige sogar ein paar Details zum Sportschau-Club entlocken. „Wir wollen nach dem Spiel nochmal einen anderen Blick auf das werfen, was passiert ist. Einen unterhaltsameren Blick, mit Gästen, teilweise aus dem Fußball, teils aus dem Entertainment-Bereich, die eine große Affinität zum Fußball haben.“

---------------------------------

Mehr aktuelle EM-News:

EM 2021: Zweifel an Jogi Löw? DFB-Spielern soll DAS mächtig stinken

Deutschland vs. Dänemark: Zuschauer schalten TV ein – bei DIESEM Anblick, platzt ihnen der Kragen „So eine Kasperei“

Doppelpass (Sport1): Basler präsentiert seine EM-Elf – Zuschauer verwirrt: „Was ist das für eine wilde Aufstellung?“

---------------------------------

Sie verrät im Interview weiter: „Wir werden sehr witzige Elemente haben, da will ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern aber vor allem mit guter Laune und einem guten Gefühl in die Nacht entlassen.“

Mit welchem Team die anderen Sender in die EM 2021 gehen, erfährst du hier! (fs)