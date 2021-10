Sky und DAZN haben sich endlich geeinigt! Für SIE wird es jetzt einfacher

Wer die Bundesliga und die Champions League sehen will, benötigt mit Sky und DAZN zwei Abonnements. Das gilt auch für Gastronomen – und machte die Lage für Betreiber lange Zeit kompliziert.

Doch nun dürfen sich Fußball-Fans und Gastronomen freuen, Sky und DAZN haben eine Einigung erzielt. Die beiden Sport-TV-Anbieter starten eine Kooperation für den Außer-Haus-Markt. Über Sky kann jetzt problemlos DAZN hinzugebucht werden.

Sky und DAZN haben bei den Fußballrechten eine Einigung erzielt, die die Gastronomen sehr freuen dürfte. Foto: imago images/GEPA pictures

Sky und DAZN einigen sich bei Gastronomie-Angebot

Das Rechte-Wirrwarr im Fußball hat auch die Gastornomen getroffen. Für die volle Übertragung von Bundesliga, 2. Bundesliga und Champions League brauchen Kunden mittlerweile Sky und DAZN.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

Für Gastronomen wird es jetzt vereinfacht: Das Angebot von DAZN kann jetzt bequem über Sky dazugebucht werden. Somit können die Sportsbar-Besitzer ihren Kunden problemlos alle Spiele live anbieten.

Das Rechte-Wirrwarr von Sky und DAZN trifft besonders auch die Gastronomen. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland sagt: „Durch die erneuerte Kooperation mit DAZN vereinfachen wir die Buchungssituation für die Gastro-Kunden, in dem wir ihnen die Möglichkeit bieten, einen DAZN-Vertrag über Sky abzuschließen. Unsere Kunden profitieren somit von einem leichteren Zugang zum besten Live-Sport von Sky und DAZN.“

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, erklärt: „Durch diese Kooperation bieten wir Gastronomen noch mehr Flexibilität, um DAZN in ihrem Betrieb anbieten zu können. So machen wir es für alle Fans abermals einfacher, den besten Live-Sport auf DAZN sehen zu können.“

Zuvor hatte Sky bereits auf den steigenden Rechte-Verlust an DAZN reagiert und eine App des Konkurrenten in den eigenen Q-Receiver eingebaut. So ist es Sky-Kunden auf einfachem Weg möglich, mit einem DAZN-Abo auf das Programm des Streamingdienstes zuzugreifen. Dazu gibt es auch zwei lineare TV-Sender von DAZN via Sky. Hier mehr dazu >>

