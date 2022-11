Senegal – Niederlande: Teams singen die Hymne – doch alle achten nur auf DIESES Detail

Die WM 2022 nimmt sportlich an Fahrt auf. Doch die heißen Geschichten finden neben dem Platz statt. Am Montag hieß es in der Gruppe A Senegal – Niederlande. Ein anderes Thema überschattete die Begegnung allerdings.

Im Vorfeld von Senegal – Niederlande ging es nur um die verbotene „One-Love“-Kapitänsbinde, mit der eigentlich auch Virgil van Dijk auflaufen wollte. Daher achteten bei der Hymne alle auf seinen Arm.

Senegal – Niederlande: Binden-Zoff

Gemeinsam mit sechs anderen Landesverbänden, darunter unter anderem der DFB, wollte der niederländische Verband ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte setzen. Dieses sollte mit der vieldiskutierten „One-Love“-Binde geschehen.

Doch kurz vor dem Spiel Senegal – Niederlande schritt die FIFA ein. Der Weltverband untersagte allen Verbänden und Kapitänen die Zurschaustellung der bunten Binde. Es wurden sportliche Sanktionen angedroht. Sämtliche Verbände knickten ein, wollten nichts riskieren.

Was tragen die Kapitäne?

So hieß die große Frage vor dem Anpfiff also: Was trägt van Dijk bei den Niederländern am Arm? Bringt er irgendein Statement unter oder geht er allen Streitigkeiten aus dem Weg? Während der Hymnen gab es darauf noch keine Antwort.

Während die Melodien von Senegal und Niederlande durchs Stadion klangen, behielt der Innenverteidiger seine Trainingsjacke an. Erst danach kam seine Kapitänsbinde zum Vorscheinen. Auf dieser stand „No Discrimination“ dazu ein Herz um einen Fußball. Bei dieser handelt es sich um ein offizielles Design der FIFA.

Senegal – Niederlande: Diskussionen verstummen nicht

Immerhin dann doch ein kleines Zeichen. Dass die FIFA diese Binde für alle erlaubt, ist für viele Fans dann aber doch blanker Hohn. Zumal die Thematik mit dem Spiel Senegal – Niederlande nicht erledigt sein wird.

Deutliche Worte für die Intervention der FIFA fand DFB-Boss Bernd Neuendorf. „Es war eine Drohung!“, stellt er die Umstände dar. Gianni Infantino und Co. hätten eine beispiellose Machtdemonstration gezeigt. Somit wird auch Manuel Neuer mit einer der „offiziellen“ Kapitänsbinden auflaufen.