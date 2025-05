Xabi Alonso: Wechsel-Hammer offiziell! Alle Blicke sind jetzt auf ihn gerichtet

Mit großem Applaus verabschiedete sich Xabi Alonso am vergangenen Wochenende von den Leverkusen-Fans. Zwar verlor er sein letztes Heimspiel als Bayer-Coach mit 2:4 gegen Dortmund. Doch die Dankbarkeit für die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte stand im Vordergrund.

Seit Monaten gilt Xabi Alonso als Trainer-Erbe bei Real Madrid. Dort würde Carlo Ancelotti als Trainer seine Koffer packen – so die Gerüchteküche. Und sie sollte Recht behalten. Jetzt fällt der nächste Dominostein im Trainer-Blockbuster des Sommers.

Xabi Alonso: Ancelotti hat neuen Job

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern – am Montag (12. Mai) machte es der brasilianische Fußballverband dann offiziell. Carlo Ancelotti übernimmt die „Selecao“ in diesem Sommer und steht schon bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay Anfang Juni an der Seitenlinie.

Pikant: Damit wird Ancelotti mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der Klub-WM, an der auch Real Madrid teilnimmt, nicht mehr auf dem Trainerstuhl der Königlichen sitzen. Außer er, Real und der brasilianische Verband einigen sich auf eine vorübergehende Doppelfunktion.

Doch davon ist nicht auszugehen. Denn mit Xabi Alonso steht Ancelottis Nachfolger ja schon seit Monaten in den Startlöchern. Mit Leverkusen muss er nur noch den 34. Bundesliga-Spieltag absolvieren – dann kann das nächste Kapitel seiner Karriere beginnen.

Wechsel soll schon durch sein

Dazu passt: Schon vor dem letzten Spieltag berichteten spanische Medien, dass sich Alonso mit Real über eine Zusammenarbeit einig sei (hier mehr dazu erfahren). Offiziell soll diese Nachricht aber erst bekannt gegeben werden, wenn die Meisterfrage in Spanien entschieden ist.

Nach der bitteren Clásico-Niederlage am Wochenende (für mehr Infos klicke hier) haben die Königlichen allerdings kaum noch Chancen auf den Titel. Gut möglich, dass es deshalb (und in Kombination mit der Ancelotti-News) jetzt doch ganz schnell geht.

Fakt ist: Insbesondere in Spanien guckt jetzt alles auf Xabi Alonso. Der einstige Welt- und Europameister tritt als Trainer bei den Madrilenen in gigantische Fußstapfen. Er muss am besten alle Titel zurück in die spanische Hauptstadt holen.