Schottland – Ungarn im Live-Ticker: Drama bahnt sich an! Wer fliegt raus?

Alle Teams haben zwei Spiele absolviert, jetzt geht es in die richtig heiße Phase der Gruppenphase: Am letzten Spieltag entscheidet sich in vielen Gruppen, wer weiterkommt, zittern muss und rausfliegt. Bei Schottland gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) könnte es daher dramatisch werden.

Während Deutschland und die Schweiz um den Gruppensieg spielen, kann bei Schottland – Ungarn der Sieger ebenfalls vom Achtelfinale träumen. Denn die vier besten Gruppendritten kommen weiter. Bei einem Remis wird es das für beide Teams wohl gewesen sein.

Schottland – Ungarn im Live-Ticker

Darf Schottland als Gruppendritter weiterträumen oder kann Ungarn die ersten Punkte holen und sich ebenfalls Hoffnungen auf das Achtelfinale machen? Ab 21 Uhr wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Schottland – Ungarn -:- (-:-)

Tore:

20.09 Uhr: Die Aufstellungen sind da. So beginnt Schottland: Gunn – Hendry, Hanley, McKenna – Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McGinn, McTominay – Adamas. Und so starten die Ungarn: Gulacsi – Bolla, Orban, Dardai – Botka, Styles, Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga

19.15 Uhr: Das Spiel gibt es nicht im Free-TV. Hier gibt es alle Informationen.

18.33 Uhr: Während Ungarn bisher beide Partien gegen die Schweiz (1:3) und Deutschland (0:2) verloren hat, konnten die Schotten immerhin einen Punkt gegen die Schweizer (1:1) holen. Die Situation ist also klar: Gewinnt Schottland, stehen die Chancen gut, als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen. Für Ungarn würden dann ebenfalls Hoffnungen bestehen. Trainer Marco Rossi sagt: „Wir sind mathematisch nicht aus der EM ausgeschieden, und im letzten Spiel werden wir alles versuchen, um zu gewinnen.“

Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag. Es steht der dritte und letzte Gruppenspieltag bei dieser Europameisterschaft an. Den Anfang machen Schottland – Ungarn und Deutschland – Schweiz.