VfR Aalen – Schalke: Droht Rasen-Ärger im Pokal? „Macken zu erkennen“

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze – und genau darauf hoffen die zahlreichen Amateur-Klubs, wenn sie an diesem Wochenende gegen die ganz großen Vereine aus Deutschland antreten müssen. Der FC Schalke 04 bekommt es beispielsweise mit Oberligist VfR Aalen zu tun (17. August, 15.30 Uhr).

Schon lange vor dem Pokalduell gab es große Sorgen beim VfR Aalen. Der Grund: der Rasen in der Centus-Arena. Wird das jetzt zum Nachteil für den FC Schalke 04 oder muss auch der Außenseiter mit dem schwierigen Platz kämpfen? Aalen-Neuzugang Matino Schlotterbeck sagt im DER WESTEN-Interview, dass es für beide Teams kein Problem wird.

VfR Aalen – Schalke: Droht Rasen-Ärger?

Vorfreude und Sorgen beim VfR Aalen vor dem Duell gegen den FC Schalke: Das Geläuf in der Centus-Arena ist nämlich ramponiert. „Unser Rasen wurde ziemlich viel bewässert. Da hat die Stadt Aalen ein bisschen Schwierigkeiten mit der Pumpe gehabt. Deshalb sind ein paar Macken zu erkennen“, erzählt Matino Schlotterbeck, Cousin von BVB-Star Nico Schlotterbeck.

Als der Rasen zu sehr bewässert wurde, hatte er während einer Partie der Aalener vergangene Woche Schaden genommen. Die Stadtgärtnerei arbeite seit Tagen daran, den Rasen wieder fit zu machen. So sollen etwa bestimmte Stellen neu eingesät werden, der Rasen aufgelockert und Dünger ausgebracht.

Was der FC Schalke wohl dazu sagen wird? Bei schwierigen Plätzen ist die Gefahr groß, dass sich die Spieler verletzen könnten. „Ich denke, dass Schalke so professionell ist und es hinbekommen wird, auf unserem Rasen zu spielen“, sagt Schlotterbeck gegenüber DER WESTEN.

Reichlich Chaos beim Oberligisten

Vor dem Duell gegen Schalke herrscht jede Menge Aufregung beim VfR Aalen. Neben den Rasen-Sorgen gab es eine Schlägerei der Anhänger und ein bitteres Aus im Verbandspokal gegen den SV Göppingen (0:1). Damit wird der Oberligist im kommenden Jahr nicht am DFB-Pokal teilnehmen können.

„Die Frustration war groß. In dem Spiel gegen Göppingen haben wir ein dummes Gegentor kassiert, sonst wäre es vermutlich in die Verlängerung gegangen. Aber klar ist man dann enttäuscht, dass man in der nächsten Saison leider nicht im DFB-Pokal vertreten ist“, sagt Schlotterbeck, der sich wie seine Teamkollegen aber auf die Partie gegen den S04 freut. „Das ist das, was zählt.“

Schlotterbeck hat sich im Interview mit dieser Redaktion auch noch über die Trikotwünsche seiner Teamkollegen und der Unterstützung seines Cousins beim BVB geäußert. Das ganze Gespräch kannst du hier nachlesen.