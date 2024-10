FC Schalke 04: Talente mit dabei! Van Wonderen sorgt für nächste Überraschung

Der FC Schalke 04 ist mit einer kleinen Überraschung in die neue Woche gestartet. Der neue Trainer Kees van Wonderen beorderte am Montag (14. Oktober) gleich zwei junge Talente ins Training.

Die Fans des FC Schalke 04 staunten nicht schlecht, als sie die zwei eher unbekannten Gesichter im Training entdeckten. Tristan Osmani und Seok-ju Hong von der U23 der Schalker durften bei den Profis mittrainieren.

FC Schalke 04: Zwei Überraschungsgäste im Training

Gleich zu Wochenbeginn beorderte Kees van Wonderen die zwei Talente aus der U23 ins Profi-Training. Dort absolvierten sie am Montag die Einheit gemeinsam mit den Profis. Die Hintergründe der Beförderung nannte Schalke allerdings nicht.

Tristan Osmani ist erst im Sommer von der U19 in die U23 aufgestiegen. Der 19-Jährige trainierte schon unter Trainer Karel Geraerts immer wieder mit den Profis und stand beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfR Aalen sogar im Kader. In der U23 kommt der Stürmer in zehn Spielen bislang auf zwei Treffer. Zuletzt traf er am Freitag (11. Oktober) beim 1:1 gegen Gütersloh.

Seok-ju Hong ist neu beim FC Schalke 04. Er wechselte im Sommer ablösefrei von Viktoria Köln nach Gelsenkirchen. In elf Spielen für die U23 erzielte er zwei Treffer. Bei den Profis war der offensive Mittelfeldspieler bislang noch kein Thema.

Wieder zurück auf dem Trainingsplatz war außerdem Justin Heekeren. Nach überstandener Oberschenkelverletzung meldete er sich am Montag zurück.

Quartett trainiert individuell

Vergeblich suchten die Fans dafür Adrian Gantenbein, Tobias Mohr, Ilyes Hamache und Moussa Sylla. Sie trainierten individuell. Sylla soll aber schon am Dienstag (15. Oktober) wieder ins Teamtraining zurückkehren. Zudem startete Christopher Antwi-Adjei mit dem Lauftraining.

Weiterhin nicht dabei ist außerdem Ibrahima Cisse. Der Innenverteidiger ist aktuell mit der Nationalmannschaft Malis unterwegs. Dort steht am Dienstag das Spiel gegen Guinea-Bissau auf dem Programm.