Schalke 04: Youngster im Rampenlicht – schlägt nun seine große Stunde?

Karel Geraerts ist Geschichte, Jakob Fimpel die Gegenwart und ein neuer Trainer die Zukunft. Für viele Akteure des FC Schalke 04 bedeutet der Trainerwechsel auch einne gewissen Neustart. War man unter dem Belgier eher in der zweiten oder dritten Reihe, könnte man nun an die Startelf klopfen.

Das gilt vor allem für eininge Youngsters des FC Schalke 04. Denn Geraerts hat zuletzt überwiegend auf die erfahrenen Spieler im Kader gesetzt. Ben Manga gefiel das überhaupt nicht. Ändert sich das nun unter Fimpel? Vor allem ein Juwel könnte nun in den Vordergrund rücken.

Schalke 04: Setzt Fimpel nun auf Bulut?

Taylan Bulut gehört zweifelsohne zu den größten Talenten des Pottklubs.- Der 18-Jährige sorgt seit Jahren für Furore, war sowohl in der U17 als auch in der U19 von Königsblau einer der besten und wichtigsten Spieler. Seit 2020 kickt der gebürtige Eschweiler für Blau-Weiß, zuvor absolvierte er seine Jugendlaufbahn bei Bayer Leverkusen.

Seit diesem Sommer ist Bulut nun fester Bestandteil des Profikaders. Der Rechtsverteidiger konnte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machen und sich erste Profiminuten für S04 sichern. Doch das volle Vertrauen hat er von Geraerts nicht bekommen. Der Belgier setzte auf Neuzugang Adrian Gantenbein und Leih-Rückkehrer Mehmet Aydin.

Unter Fimpel könnte das nun anders aussehen. Denn der 35-Jährige ist bekanntlich ein Freund davon, junge Spieler zu fördern und ihnen Vertrauen zu schenken. Dazu fällt Gantenbein vorerst verletzt aus und Aydin konnte bisher auch nicht vollends überzeugen.

Bulut vor Startelfdebüt in Liga zwei?

In der ersten Pokalrunde beim VfR Aalen (2:0) feierte Bulut sein Startelfdebüt, beim 2:2 in Magdeburg seine ersten Zweitliga-Minuten in dieser Saison. Folgt nun auch sein großer Durchbruch? Im Training ließ Fimpel Bulut stets in der Viererkette neben Tomas Kalas spielen – ein erstes Anzeichen, dass der 18-Jährige bei Preußen Münster (Samstag, 28. September, 20.30 Uhr) zum Zuge kommen könnte.

Das würde wohl auch Kaderplaner und S04-Boss Manga gefallen. Dieser möchte schließlich sehen, dass der jeweilige Trainer die Youngster behutsam, aber konsequent aufbaut. Bulut ist einer dieser jungen Akteure, die das Potenzial für deutlich mehr mitbringen. Darf er es nun auch zum ersten Mal in Liga zwei von Anfang an zeigen?