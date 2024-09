FC Schalke 04: Fan-Hoffnung geplatzt – nächster Trainer sagt ab

Die Gerüchteküche brodelt. Der FC Schalke 04 sucht nach einem neuen Trainer. Einen Kandidaten kann der Klub nun aber von der Liste streichen. Er hat öffentlich abgesagt, will nicht zu S04 wechseln. Die Rede ist von Heiner Backhaus.

Der Trainer von Alemannia Aachen wurde zuletzt mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht (Hier mehr dazu!). Jetzt hat Heiner Backhaus aber schnell klargemacht, dass er kein Kandidat bei Königsblau ist.

FC Schalke 04: Backhaus wird nicht neuer S04-Trainer

Er trägt ein Schalke-Tattoo auf dem Oberarm und kommt aus der Region: Für viele ist Backhaus damit prädestiniert für den Job beim FC Schalke 04. Und so wurde er in diesen Tagen auch mit dem Klub in Verbindung gebracht.

Jetzt folgte aber das schnelle Dementi des 42-Jährigen. „Ich komme zwar aus der Nähe von Schalke, aber fühle mich wie ein Öcher (Aachener, Anm. d. Red.) und habe hier nicht umsonst für mehrere Jahre unterschrieben“, sagte er vor dem Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim.

„Solche Gerüchte ehren mich“

Backhaus erklärte weiter: „Solche Gerüchte ehren mich, denn sie bestätigen, was wir hier geschaffen haben. Aber die Fans müssen davon nichts glauben, ich bin gerne hier. Ich bin ein sehr emotionaler Trainer, der das Vertrauen im Umfeld braucht. Und das spüre ich hier. Wir haben hier eine schöne gemeinsame Zeit.“ Für einen Wechsel zu seinem Herzensverein FC Schalke 04 steht Backhaus also nicht zur Verfügung. Sein Vertrag bei Aachen läuft ohnehin noch bis 2027.

Der 42-Jährige übernahm vergangene Saison am 7. Spieltag und führte den Klub nach über elf Jahren zurück in die 3. Liga. Dort steht die Alemannia nach sechs Spieltagen auf dem 14. Rang, konnte bislang zwei Siege und ein Remis einfahren.