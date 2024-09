FC Schalke 04: Faustdicke Trainer-Überraschung? Plötzlich wird ER bei S04 gehandelt

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit einmal mehr auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Ex-Trainer Karel Geraerts musste seine Koffer nach der desaströsen 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt packen. U23-Coach Jakob Fimpel übernimmt bis zur Länderspielpause, danach soll ein neuer Mann kommen.

Allzu viele konkrete Gerüchte gibt es noch nicht und doch sickern hier und da immer mal wieder ein paar Namen durch. Einen davon dürften viele Fans des FC Schalke 04 so noch gar nicht auf dem Zettel haben: Heiner Backhaus.

FC Schalke 04: Manga hat Drittliga-Coach auf dem Zettel

Laut „Reviersport“ sollen Manga und Tillmann Backhaus intensiv beobachten und sich bereits nach dem 42-Jährigen erkundigt haben. Backhaus ist Cheftrainer bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen und sorgte bei dem Traditionsklub für eine echte Erfolgsgeschichte.

Der gebürtige Wittener ist seit September 2023 Trainer bei Alemannia. Dort schaffte er das, was viele andere vor ihm nicht gepackt haben: die Rückkehr in das Profigeschäft. Backhaus beendete die elfjährige Durststrecke Aachens und stieg in Liga drei auf. Auch dort legte sein Team einen recht soliden Start hin.

Seine Arbeit blieb nicht lange unbemerkt, schon im Sommer sollen einige Zweitligisten bei Backhaus angeklopft haben. Doch der 42-Jährige bleib in Aachen und verlängerte seinen Vertrag bis 2027. Jetzt soll Schalke (noch) loses Interesse zeigen. Laut „Reviersport“ sei jedoch noch keine konkrete Anfrage für den Aachen-Coach eingegangen.

Aachen-Sportchef mit klarer Ansage

Ein Engagement bei Königsblau wäre für Backhaus auch eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte – bis 1998 spielte er in der Jugend des S04, ehe er in den Nachwuchs von Werder Bremen wechselte. Doch wie realistisch ist ein Wechsel Backhaus‘ von der Alemannia zu S04?

Aachens Technischer Direktor Erdal Celik blickt dem Gerücht gelassen entgegen. „Ich höre und lese immer wieder, dass Vereine an Heiner interessiert sind oder sein sollen. Ich sage es mal so: Wir wissen, welch überragenden Trainer wir hier in Aachen haben. Sollte ein Verein wie der FC Schalke 04 an Heiner Interesse bekunden, dann wäre das für uns eine große Ehre und Bestätigung der guten Arbeit in Aachen“, so der Funktionär.

„Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Denn Heiner ist hier noch vertraglich gebunden und die Geschichte unter ihm als Trainer ist bei Alemannia Aachen noch längst nicht zu Ende geschrieben“, ergänzte Celik. Wirklich heiß ist das Ganze also noch nicht, doch es zeigt, dass S04 viele verschiedenen Optionen prüft.