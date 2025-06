Schalke 04: Er blühte unter Muslic auf! Lockt der neue Coach einen Ex-Schützling zum S04?

Bei Schalke 04 steht einmal mehr ein wilder Transfersommer bevor. Königsblau möchte einige Spieler loswerden, neue Spieler an Land ziehen und den Kader komplett umbauen. Der Fokus bei den Neuverpflichtungen dürfte vor allem auf der Defensive liegen. Doch auch offensiv dürfte das ein oder andere passieren.

Denn vor allem, wenn Moussa Sylla Schalke 04 verlassen wird, dürfte noch mindestens ein Offensiv-Akteur kommen. Dabei könnte Neu-Coach Miron Muslic eine entscheidende Rolle spielen – denn ein Ex-Schützling des Österreichers könnte für S04 hochinteressant sein.

Bedient sich Schalke 04 erneut bei Plymouth?

Knapp ein halbes Jahr war Muslic nur bei Plymouth Argyle. Der 42-Jährige übernahm den englischen Zweitligisten als Tabellenletzter. Den Abstieg konnte er letztlich nicht mehr verhindern und doch hat sich das Team unter ihm massiv steigern können. Er machte die Mannschaft und einzelne Spieler sichtbar besser.

Einer dieser Akteure, die unter Muslic deutlich besser geworden sind, ist Mustapha Bundu. Der 28-Jährige, seit 2023 bei Plymouth, wusste lange Zeit aber nicht zu überzeugen. In seiner ersten Saison kam er auf magere fünf Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison sammelte er bereits sechs Scorer, doch unter Muslic ging er dann komplett durch die Decke.

Unter Muslic kam Bundu auf elf Torbeteiligungen. Und nicht nur das: Er avancierte zum zentralen Spieler im Muslic-Spiel. Bundu war für den neuen Schalke-Coach der wichtigste Offensiv-Spieler. Ob als zentraler Stürmer, als hängenden Spitze oder hinter dem Angreifer: Bundu funktionierte unter Muslic nahezu perfekt.

Ablösefreier Coup für S04?

Doch nicht nur das ist für Schalke 04 enorm interessant: Bundu ist nach dem Abstieg von Plymouth ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Argyle ist ausgelaufen. Somit könnte er für Muslic und S04 gar zum Schnäppchen werden. Ob Frank Baumann, Ben Manga und Co. den Offensiv-Akteur jedoch tatsächlich als Transfer-Ziel in Betracht ziehen, ist unklar.

Fakt ist: Bundu würde perfekt ins System passen, wäre ablösefrei zu haben und könnte eine starke Verstärkung für die Schalker Offensive sein. Dazu ist er offensiv flexibel einsetzbar – ob Muslic den S04-Bossen seine Verpflichtung nahe legen wird?