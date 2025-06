Schalke 04: Große Transfer-Wende? S04 bei begehrtem Stürmer wieder im Rennen

Die Priorität von Schalke 04 in diesem Transfer-Sommer liegt definitiv in der Defensive. Die Abwehr des Pottklubs muss massiv verändert und verbessert werden. Und doch werden sich die Knappen auch auf einigen anderen Positionen verstärken.

So zum Beispiel im Sturm. Moussa Sylla gilt weiterhin als Verkaufskandidat und wird Schalke 04 wohl verlassen. Als möglichen Nachfolger haben die S04-Bosse einen Shootingstar aus den Niederlanden ins Auge gefasst. Zuletzt schien es, als hätte Schalke bei ihm keine Chance. Das hat sich nun wohl wieder geändert.

Schalke 04: El-Kachati-Poker spitzt sich zu

Der Name Youssef El Kachati ist derzeit in aller Munde: Der marokkanische Stürmer ist derzeit einer der heißesten Aktien auf dem Stürmermarkt. Der 25-Jährige hat in den vergangenen Wochen irre Leistungen abgeliefert und den SC Telstar nahezu im Alleingang in die erste niederländische Liga geschossen.

El Kachati traf in fünf von sechs Play-Off-Partien und ebnete so den Weg für den irren Aufstieg. Seither wird er nicht nur beim SC Telstar gefeiert, sondern auch von immer mehr Klubs gejagt. Schon seit Wochen soll Schalke den Marokkaner auf dem Zettel haben. Und plötzlich gibt es wohl wieder eine Chance für S04.

Denn zuletzt häuften sich die Medienberichte, dass El Kachati Hannover 96 bereits die Zusage für einen ablösefreien Wechsel gegeben haben soll. Das Angebot der Niedersachsen hatte der Stürmer zuletzt selbst bestätigt.

XXL-Rennen um El Kachati

Doch zuletzt soll der Kontakt zwischen Hannover und El Kachati laut „Bild“ wieder ein wenig abgekühlt sein. Der Grund: El Kachati hatte sich vollends auf die Aufstiegs-Play-offs konzentriert. Doch mittlerweile stehen ein halbes Dutzend Vereine bei dem Angreifer Schlange. Auch der S04 soll wieder im Rennen sein. Allerdings haben 96 und Königsblau enorm große Konkurrenz.

Weitere News:

Auch Celtic Glasgow & NEC Nijmegen sollen großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Vor allem Celtic dürfte für El Kachati interessant sein. Schließlich wolle El Kachati vorrangig ins Ausland wechseln. Dazu spielt Celtic in der kommenden Saison Champions League.