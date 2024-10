SSV Ulm – FC Schalke 04: Ultras und Verein mit geheimnisvoller Ankündigung

Nach dem Auswärtsspiel im Pokal beim FC Augsburg geht es für den FC Schalke 04 am Freitagabend (1. November) wieder in Richtung Süden. In der 2. Bundesliga sind die Königsblauen beim SSV Ulm gefordert.

Vor dem Auswärtsspiel in Ulm haben die Ultras Gelsenkirchen und der FC Schalke 04 eine geheimnisvolle Ankündigung gemacht. Es wird ein Motto geben. Was dahinter steckt, ist allerdings noch offen.

SSV Ulm – FC Schalke 04: Ultras planen Motto-Aktion

„Für eine gemeinsame optische Aktion empfehlen wir allen Schalkern, 5 Euro in bar mitzubringen“, diesen kurzen Satz packte Schalke in die Auswärtsinfo für die alle Fans, die am Freitagabend zum Auswärtsspiel fahren.

Und auch bei den Ultras Gelsenkirchen stand folgende kurze Info auf der Homepage: „Glück auf Schalker, zu unserem anstehenden Auswärtsspiel am kommenden Freitag gegen Ulm wird es im Gästebereich einen Artikel für eine gemeinsame Aktion geben. Der Verkauf findet rund um den Gästeblock statt. Der Preis beträgt 5 Euro.“

+++ FC Schalke 04: Wildes Gerücht! Wagt S04 eine irre Rückhol-Aktion? +++

Es wird eine Motto-Aktion geben. Ob es sich beim Artikel aber um einen Schal, ein T-Shirt oder sogar einen Fischerhut handelt, verriet weder der FC Schalke 04 noch die Ultras Gelsenkirchen. Man kann aber wieder einmal mit einem eindrucksvollen Bild im Gästeblock rechnen. Noch in Hannover sorgten die Schalke-Fans mit einer Choreo für staunende Gesichter (hier mehr!).

Das könnte dich auch interessieren:

Schalke-Profis trainieren in Augsburg

Die Schalke-Profis blieben nach dem Pokal-Spiel in Augsburg, bereiteten sich auf der Anlage des FCA auf das nächste Spiel vor. Ulm ist nur eine Stunde Autofahrt von Augsburg entfernt. Eine Rückreise hätte sich für die Königsblauen nicht gelohnt.

Und sicher auch der ein oder andere Fan, der in dieser Woche Urlaub genommen hat, wird ein paar Tagen im Süden Deutschlands verbracht haben. Wer nach Hause musste, hat zumindest den Vorteil, dass man frühzeitig anreisen konnte. In NRW ist am Freitag Feiertag (Allerheiligen).