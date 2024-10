Hannover – Schalke: Fan-Spektakel bei van Wonderen-Debüt – S04-Anhänger sorgen für Gänsehaut

Der FC Schalke 04 fängt einmal mehr mit einem neuen Trainer bei null an. Die Partie Hannover – Schalke ist für Kees van Wonderen sein Debüt in Liga zwei. Für seine Premiere hat er sich kein normales Auswärtsspiel ausgesucht. Denn das Spiel bei 96 ist für Schalke-Fans immer eine besondere Partie.

Das Spiel Hannover – Schalke ist für die Knappen-Anhänger immer wieder der Anlass, mit Zehntausenden in die niedersächsische Landeshauptstadt zu reisen. So war es auch in diesem Fall. Dazu gab es auch noch eine besondere Choreografie.

Hannover – Schalke: Fan-Invasion und XXL-Choreo

In den vergangenen Jahren waren immer knapp 10 bis 15 tausend Schalker in Hannover mit von der Partie. Ähnlich war es auch an diesem Samstag. Die blau-weiße Fangemeinde ist wieder auf Reisen gegangen und hat das Auswärtsspiel zu einem gefühlten Heimspiel gemacht. Neben der akustisch Unterstützung gab es jedoch auch etwas zum Staunen.

Denn die aktive Fanszene des Pottklubs hatte für das Spiel in Hannover eine Choreografie geplant, die – wie üblich – kurz vor Anpfiff präsentiert wurde. Die gesamte Auswärtskurve zierte ein blau-weißes Fahnenmeer, in dessen Mitte das „Ruhrpottsymbol“ aus Hammer und Schlägel zu sehen war.

Dazu wurde im unteren Teil der Kurve ein großes Banner ausgebreitet. „Hier bestimmen dein Herz und die Ehre dein Handeln“, heißt es auf diesem. Im weiteren Verlauf der Choreo waren anstatt des Hammers und des Schlägels dann zwei Bergleute zu sehen. Ein imposantes Bild der Schalke-Anhänger!

Gänsehaut-Atmosphäre bei ausverkauftem Haus

Einmal mehr sorgten die S04-Fans auch dafür, dass das Stadion bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Knapp 50.000 Fans besuchten die Partie der beiden Traditionsklubs. Die Stimmung von beiden Seiten war schon vor Anpfiff herausragend. Fakt ist: Es gibt schlechtere Spiele, um sein Debüt als neuen Coach zu feiern.

Van Wonderen erklärte schon auf der Pressekonferenz am Donnerstag (17. Oktober), dass er sich auf die besondere Stimmung und die vielen mitgereisten Schalke-Fans freuen würde. Der Niederländer bedankte sich schon vor dem Spiel bei den Anhängern für die Unterstützung.