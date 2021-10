TSV 1860 München – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Vor IHM warnt Grammozis seine Spieler eindringlich

Showdown im DFB-Pokal! 1860 München empfängt Schalke 04 in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Drittligist gegen Zweitligist – wer setzt sich im Duell der Traditionsklubs durch?

Bei 1860 München – FC Schalke 04 gehen die Knappen nach dem jüngsten Höhenflug als Favorit in die Partie. Dennoch müssen die Schalker aufpassen, damit es nicht zu einem bösen Erwachen kommt.

Vor dem Spiel 1860 München gegen Schalke 04 warnt Knappen-Trainer Grammozis seine Spieler. Foto: imago images/RHR-Foto

TSV 1860 München – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Schalke will seinen Höhenflug fortsetzen

TSV 1860 München gegen FC Schalke 04: Wir begleiten die Partie im Live-Ticker und halten dich vor und während des Spiels auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Dienstag, 26. Oktober, 18.30 Uhr

Stadion: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

TV-Übertragung: Sky

-------------------------------------

TSV 1860 München – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

-----------------------------------

Die möglichen Aufstellungen:

München: Hiller - Y. Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi - Mölders, Lex

Schalke: Fährmann - Becker, Itakura, M. Kaminski - Ranftl, Flick, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Pieringer

-----------------------------------

16.47 Uhr: In der ersten Runde des DFB-Pokals besiegte Schalke 04 den FC Villingen mit 4:1. 1860 setzte sich gegen Zweitligist Darmstadt im Elferschießen mit 5:4 durch.

15.32 Uhr: Auch wenn Schalke als Favorit in die Partie geht, will Grammozis den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Besonders vor Torjäger Sascha Mölder warnt er: Der 36-Jährige sei „ein abgewichster Torjäger, der sehr, sehr gefährlich im Strafraum ist“, zitiert die WAZ den Cheftrainer. „Er hat eine sehr gute körperliche Präsenz auch in der Box, er macht die Bälle gut fest. Und er hat immer gute Lösungen zwischen Abschluss und Ablegen für die Spieler, die dann auch nachkommen. [...] Es wird natürlich eine Aufgabe sein, ihn zu kontrollieren.“

--------------------------------------------------

---------------------------------------------------

14.58 Uhr: Bei den Löwen sieht es weniger rosig aus. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Besonders kurios ist zudem, dass die Löwen schon sieben Mal 1:1 spielten. Ein Ergebnis, das morgen nicht am Ende auf der Anzeigetafel stehen wird, so viel ist besser.

14.11 Uhr: Die Knappen befinden sich auf einer Erfolgswelle. Wurden nach Saisonstart schnell kritische Stimmen laut, ist die Mannschaft von Dimitrios Grammozis mittlerweile seit vier Spielen ohne Punktverlust und kassierte dabei kein einziges Gegentor.

Dienstag, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die zweite Runde des DFB-Pokals. Wird Schalke 04 seiner Favoritenrolle gerecht?