St. Pauli – FC Schalke 04: Chaos droht! DAS müssen Fans jetzt wissen

Auf und um die Reeperbahn herum wird am Samstagabend (23. September) einiges los sein – und das nicht nur, weil fast 30.000 Zuschauer zum Spiel FC St. Pauli – FC Schalke 04 pilgern werden. Gleichzeitig findet nämlich auch das Reeperbahn-Festival statt.

Vom 20. bis 23. September werden rund 54.000 Besucher auf dem Reeperbahn-Festival erwartet. Das hat auch Auswirkungen auf das Spiel St. Pauli – FC Schalke 04. Die S04-Fans sollten das bei ihrer Anreise zum Auswärtsspiel unbedingt beachten.

St. Pauli – FC Schalke 04: Fußball-Fans treffen auf Festival-Gäste

Über 320 Bands, die auf 80 Bühnen in Clubs, Bars und Theatern spielen – das heißt ganz schön viel Betrieb auf der ohnehin gut besuchten Reeperbahn. Beim Reeperbahn-Festival handelt sich um eines der größten „Clubfestivals“ Europas. Hier kommt die Musikbranche zusammen. Es heißt: Beim Reeperbahn-Festival spielen die Stars von morgen.

Während auf der Reeperbahn die Post abgeht, findet unweit am Millerntor die Zweitliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 statt. Das Topspiel ist ausverkauft, 29.546 Zuschauer werden vor Ort sein – und davon sicher wieder eine ganze Menge aus Gelsenkirchen und Umgebung.

DAS solltest du als Schalke-Fan jetzt beachten

Der FC Schalke 04 bringt erwartungsgemäß immer eine große Schar an Anhänger mit – und die sollten unbedingt auf das Reeperbahn-Festival achten. Bei einer solch großen Menschenansammlung könnte es Probleme mit dem Verkehr geben. Eine frühzeitige Anreise empfiehlt sich.

Wer jetzt noch ein Hotel in der Nähe der Reeperbahn haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Zahlreiche Unterkünfte sind bereits ausgebucht. Am besten sucht man sich in anderen Stadtteilen eine Bleibe.

Einen Vorteil kann das Reeperbahn-Festival für die Schalke-Fans aber auch haben: Bei einem Sieg ist die Feierlocation nicht weit. Und wer auf Musik steht, der bekommt auch nach 23 Uhr in den Clubs der berühmtesten Feiermeile Deutschlands etwas zu bieten.