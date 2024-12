FC Schalke 04: Bittere Kunde für Fans – „Ein Jahr Pause“

Bei diesem Winter-Knaller haben die Fans des FC Schalke 04 Blut geleckt. Wie in den glorreichen 90ern zockten ihre Knappen im letzten Jahr bei einem Hallenturnier in Gummersbach, präsentierten dabei auch vielversprechende Talente und gewannen am Ende den Pokal (hier mehr).

4.000 begeisterte Fans waren dabei, darunter viele vom FC Schalke 04. Unzählige weitere schauten im TV zu. Nun die bittere Kunde: Zu einer Wiederauflage wird es in diesem Winter nicht kommen. Der Veranstalter verkündet eine Pause.

FC Schalke 04: Turnier fällt aus

Tricks, Tore, Emotionen – in den 1990ern waren Hallenturniere extrem beliebt. Das Methadon-Programm für Fans in der langen, kalten, fußballfreien Zeit. Mit den immer kürzeren Winterpausen verschwand der Budenzauber aus dem Kalender. Für viele Fußballbegeisterte schade. Umso glücklicher waren zahlreiche S04-Fans, als sie ihre Spieler endlich mal wieder bei einem Hallencup sehen durften.

+++ FC Schalke 04: Schallende Ohrfeige für S04-Star – war’s das endgültig? +++

Mit zehn Auflagen ist der „Schauinsland Reisen Cup“ in Gummersbach schon ein Traditionsturnier. Mit dabei: Mit-Veranstalter Lukas Podolski, Stars aus Fußball und TV und zahlreiche Topklubs. Nach zahlreichen anderen Reviervereinen wie Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen debütierte 2024 der FC Schalke 04 in der Schwalbe-Arena. Mit Erfolg auf allen Ebenen.

Hallencup pausiert 2025

Das Mix-Team aus Profis und Talenten durfte sich den anwesenden Verantwortlichen Karel Gerarts (damals Trainer), André Hechelmann (damals Technischer Direktor), Gerald Asamoah (damals Lizenzspielleiter) und Mike Büskens (damals Co-Trainer) zeigen. Unzählige Fans in der Halle und am Fernseher (Sport1) waren begeistert vom Budenzauber. Und obendrein gewann Königsblau alle Spiele und den Pokal.

Die Fans leckten Blut, wollten ihren S04 gerne auch im Folgejahr in der Halle kicken sehen. Doch daraus wird leider nichts. Wie der Veranstalter nun verkündete, fällt das Turnier in diesem Winter aus. „Lukas Podolski und der beliebte ‚Schauinsland Reisen Cup‘ legen ein Jahr Pause ein“, erklärte Promoter Markus Krampe. „Grund dafür sind terminliche Überschneidungen mit zahlreichen Top-Teams. Auch viele prominente Gäste für das beliebte Einlagespiel mussten absagen, da sie traditionell so früh im Januar noch im Urlaub sind.“

Auch spannend:

Er verspricht aber: „Dafür ist ein Comeback 2026 in einem größeren Format geplant.“ Wieder mit dem FC Schalke 04. Die Fans dürfen gespannt sein.