FC Schalke 04: Schlechte Nachrichten! Konkurrenz bei S04-Flirt immer größer

Die Transferaktivitäten in der 2. Bundesliga laufen auf Hochtouren, und der FC Schalke 04 scheint daran maßgeblich beteiligt zu sein. Unter dem neuen Sportvorstand Frank Baumann und Neu-Coach Miron Muslic hat man große Pläne, die jetzt umgesetzt werden sollen.

So soll der FC Schalke 04 an Soufiane El-Faouzi, einem aufstrebenden Talent aus der 3. Liga, interessiert sein. Damit sind die Königsblauen nicht alleine. Die Konkurrenz wird nämlich immer größer.

FC Schalke 04 hofft auf Verstärkung

El-Faouzi erlebte als Stammspieler bei Alemannia Aachen eine beeindruckende Saison in der 3. Liga. In 36 von 38 Spielen stand der zentrale Mittelfeldspieler in der Startelf und überzeugte mit drei Toren sowie fünf Vorlagen. Mit seiner Laufstärke und Übersicht half er der Alemannia, einen soliden zwölften Platz zu erreichen. Der FC Schalke 04, immer auf der Suche nach talentiertem Nachwuchs, verfolgt offenbar seine Entwicklung genau.

Die „Aachener Zeitung“ berichtet, dass gleich vier Vereine den 22-jährigen Mittelfeldspieler auf dem Radar haben. Weitere Interessenten sind demnach der 1. FC Magdeburg, Hannover 96 und der Karlsruher SC.

Der Vertrag von El-Faouzi bei Alemannia Aachen läuft noch bis 2026. Doch durch eine Ausstiegsklausel könnte er bereits jetzt für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von einem Zweitligisten verpflichtet werden. Dies könnte den FC Schalke 04 in eine aussichtsreiche Position bringen. Dennoch bleibt unklar, wie konkret die Gespräche zwischen Spieler und Klub tatsächlich sind.

Andere Positionen im Fokus

Laut „Sky“ wurde El-Faouzi zumindest auf den “Zettel” der Königsblauen gesetzt. Doch laut der „Sport Bild“ plant der FC Schalke 04, sein begrenztes Transferbudget vorerst in die Innenverteidigung zu investieren. Besonders starkes Interesse besteht an einem neuen Abwehrchef. Unter anderem steht der 21-jährige Loic Lüthi vom FC Winterthur als potenzieller Kandidat im Fokus.

Wie groß das endgültige Interesse des FC Schalke 04 an El-Faouzi ist, bleibt vorerst offen. Der Klub muss priorisieren, ob er den vielversprechenden Mittelfeldspieler verpflichtet oder doch größere Baustellen im Kader zuerst angeht. Unabhängig davon verdeutlichen die intensiven Gerüchte, wie wichtig Schalke Neuzugänge für eine erfolgreiche Zweitliga-Saison sind.

