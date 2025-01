FC Schalke 04: Aus und vorbei! Schicksal von S04-Star besiegelt

Die neue Saison sollte ein Neustart für ihn werden. Der x-te in seinen inzwischen zweieinhalb Jahren beim FC Schalke 04. Der Start war verheißungsvoll. Doch es endete wie jeder Anlauf zuvor. Unter Karel Geraerts noch dreimal in der Startelf, flog Ibrahima Cissé bei Jakob Fimpel aus dem Kader – und dabei blieb es auch unter Kees van Wonderen.

Suspendiert fristet er seither ein Dasein als Kaderleiche. Jetzt steht fest: Dabei wird es bleiben. Unter dem aktuellen Trainer gibt es beim FC Schalke 04 laut „WAZ“ kein Zurück für den Franzosen. Ein Verkauf gestaltet sich dennoch schwierig – denn die Probleme mit dem Innenverteidiger haben sich längst herumgesprochen.

FC Schalke 04: Aus für Ibrahima Cissé

Es ist ein Dilemma, das jeden S04-Trainer der jüngeren Vergangenheit beschäftigte. Ibrahima Cissé hat alle Anlagen für einen Stammplatz auf Schalke, für eine gute Profi-Karriere. Doch er steht sich selbst im Weg. Überhebliches Auftreten, mangelnder Trainingseifer und Anecken bei den Teamkollegen verhageln dem 23-Jährigen alle Chancen. Thomas Reis und Karel Geraets verzweifelten am Franzosen, wussten um sein großes Talent, versuchten es trotz aller Widrigkeiten mehrfach mit ihm. Das Ergebnis war immer das gleiche: Cissé flog aus dem Kader.

+++ FC Schalke 04: Bahnt sich ein Abschied an? Klub-Verkündung lässt Fans aufhorchen +++

So geschah es auch in dieser Saison. Geraerts unternahm noch einen Anlauf, setzte zum Saisonstart voll auf Cissé. Doch unter seinem Nachfolger ist nun endgültig Feierabend. Noch am Tag vor dem Amtsantritt von Kees van Wonderen spielte der Abwehrspieler für die U23. Es wird wohl sein letzter Auftritt in Königsblau bleiben. Wie die „WAZ“ berichtet, beschlossen die Verantwortlichen nun: Cissé bleibt suspendiert.

Auch spannend:

Zu gerne würde man ihn direkt verkaufen. Doch auch diese Ambitionen gab es bereits im letzten Jahr und alle Anläufe scheiterten. Auch jetzt sind wieder alle losen Anfragen versandet (hier mehr) und es ist kein Abgang in Sicht. Mit wem der FC Schalke 04 zuletzt über einen Cissé-Transfer sprach, erfährst du hier auf WAZ.de.