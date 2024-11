FC Schalke 04 greift knallhart durch! Erste Transfer-Entscheidung gefallen

Wann immer der Winter näher rückt, brodelt es in der Gerüchteküche gewaltig. Neuzugänge, Abgänge, Vertragsverlängerungen: All das erwartet den FC Schalke 04 in den kommenden Wochen und Monaten. In der nächsten Transfer-Periode könnte sich im Kader der Königsblauen wieder viel tun.

Eine Entscheidung haben die Bosse des FC Schalke 04 schon getroffen. Zum Saisonstart gehörte er noch zur Startelf des Revierklubs, nun soll er den Verein endgültig verlassen. Unter vier Trainern hat er den Durchbruch bei S04 einfach nicht geschafft.

FC Schalke 04: Star soll S04 verlassen

Viele Fans werden schon vermutlich wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Ibrahima Cisse. Beim Innenverteidiger hat der FC Schalke 04 jegliche Geduld verloren. Weder unter Thomas Reis, Karel Geraerts, Jakob Fimpel noch unter dem neuen Coach Kees van Wonderen konnte der 23-Jährige die Leistung abrufen, die sich der Klub erhofft hat.

Jetzt ist Schluss damit. Die „Bild“ berichtet, dass Cisse nie wieder für Schalke auflaufen wird. Er soll im Winter den Klub verlassen und eine Ablösesumme einbringen. Schließlich hat Cisse in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2026.

Sollte es keinen Interessenten geben, soll Cisse verliehen werden. Dabei wird S04 vermutlich auch auf eine Kaufoption oder Kaufpflicht in die Leihe einbauen. Doch in erster Linie hofft der klamme Traditionsverein aus dem Pott auf einen Verkauf.

Keine Hoffnung mehr bei Cisse

Dabei waren die Hoffnungen 2022 noch groß, als der FC Schalke 04 Cisse ablösefrei aus Gent verpflichtete. In der U23 sollte er Spielpraxis sammeln und erstmal in Deutschland ankommen. Anschließend machte er seine ersten Erfahrungen im Profifußball direkt zum Saisonstart der 2023/24. Bei der 3:5-Niederlage gegen den HSV stand er in der Startelf und flog kurz vor dem Ende mit Gelb-Rot vom Platz.

Danach war er lange außen vor, ehe er zu Beginn der aktuellen Spielzeit von Geraerts von Beginn an ran durfte. Gegen Nürnberg (1:3) erzielte er seinen ersten Treffer. Danach kamen schwache Leistungen dazu. Der Tiefpunkt: Er wurde wieder zur U23 geschickt.

Während es auf Schalke nicht läuft, darf sich Cisse dennoch freuen. Er wurde erneut für die Länderspiele der malischen Nationalmannschaft nominiert, obwohl er das letzte Mal am 1. September in einem Pflichtspiel des S04 auf dem Platz stand. Die 1:3-Pleite gegen Köln war wohl seine letzte Partie im Schalke-Trikot.