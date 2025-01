Ex-Schalke-Star im Tal der Tränen – Drama nimmt einfach kein Ende

Der FC Schalke 04 dümpelt bereits im zweiten Jahr in Folge in der 2. Bundesliga herum. Zwar befindet sich die Mannschaft von Kees van Wonderen derzeit im Aufwärtstrend, jedoch sind die Fans des Revierklubs eigentlich ganz andere Sphären gewohnt.

Denn vor nicht einmal sechs Jahren spielte Königsblau noch in der Champions League. Seitdem ging es für den Verein fast nur noch bergab. Ein Spieler, der mit Schalke im Jahr 2021 aus der Bundesliga abstieg, hat den S04 inzwischen längst verlassen. Doch bei seinem neuen Verein kommt er einfach nicht in Fahrt – seine Pechsträhne will nicht aufhören!

Ex-Schalke-Star Uth weiter im Verletzungspech

Eigentlich sah nach dem ablösefreien Wechsel von Mark Uth von Schalke 04 zum 1. FC Köln alles danach aus, als würde Uth nach dem Abstieg mit Königsblau wieder Erfolge feiern können. In seiner Premierensaison in der Domstadt hatte der Offensivspieler mit insgesamt 14 Scorerpunkten einen großen Anteil daran, dass die Kölner den Einzug in die Conference League schafften.

Seitdem ist der 33-Jährige allerdings vom Verletzungspech verfolgt: Seit der Saison 2022/23 hat Uth gerade einmal 27 Pflichtspiele für seinen Jugendverein bestreiten können. Denn der Ex-Schalker hatte immer wieder Verletzungen zu kämpfen. Nun schien die Misere besiegt. Nach Adduktorenbeschwerden kämpfte sich Uth zuletzt wieder in den Kader des „Effzeh“, kam sogar auf vier Kurzeinsätze. Nun muss er jedoch den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Uth verletzt sich im Trainingslager

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, musste Uth eine Übungseinheit im Kölner Trainingslager aufgrund von Wadenproblemen abbrechen. Der Verein hat nun entschieden,dass der ehemalige Schalker wieder nach Hause fliegen muss. Dort wird eine MRT-Untersuchung durchgeführt.

Dennoch dürfte der 1. FC Köln angesichts der Verletzungshistorie von Uth wohl kein Risiko eingehen wollen. Aus Sicht des Spielers bleibt zu hoffen, dass sich bei den weiteren Untersuchungen keine schwerwiegende Verletzung herausstellt. Für den Stürmer ist der Abbruch des Trainingslagers schon jetzt der nächste herbe Rückschlag.