FC Schalke 04: Ex-S04-Star im Karriere-Loch – kommt es zur Hammer-Rückkehr?

Während der Ball in Deutschland ruht, wird in England weitergespielt. Oder im Fall von Victor Palsson nicht gespielt. Der Isländer, eine wichtige Säule im Aufstiegsjahr des FC Schalke 04, steckt in einer Karriere-Sackgasse (hier mehr).

Als Aufstiegsheld gegangen, tingelt er auf der Suche nach dem sportlichen Glück durch die Welt, wird aber einfach nicht fündig. Am nächsten Tiefpunkt angelangt, könnte eine Rückkehr zum FC Schalke 04 für beide Seiten Sinn ergeben. Denn auch der S04 ist seither auf einer verzweifelten Suche.

FC Schalke 04: Rückkehr von Palsson möglich?

Nur ein Jahr trug er das königsblaue Trikot, doch er hinterließ einen bleibenden Eindruck. Victor Palsson war nach dem Horror-Abstieg auf Anhieb eine Säule im S04-Spiel, hatte ein großes Standing in der Kabine und trug regelmäßig die Kapitänsbinde. Seine einzige Saison auf Schalke endete mit dem größtmöglichen Erfolg: Aufstieg und Zweitliga-Meisterschale.

Bis heute trauert so mancher Fan dem Isländer hinterher. Und auch Palsson dürfte öfter wehmütig an seine Zeit im Revier zurückdenken. Denn seither läuft es für beide Seiten nicht sonderlich gut. Während Schalke direkt wieder abstieg und seither im Keller der 2. Bundesliga herumkrebst, steckt auch der Nationalspieler in einer tiefen Krise.

Palsson steckt im Karriere-Loch

Von Gelsenkirchen ging es aus familiären Gründen in die USA. Bei D.C. United war er gefragt, wurde aber nicht glücklich und kehrte nur ein Jahr später nach Europa zurück. Beim belgischen Klub KAS Eupen war er zwar auf Anhieb Leistungsträger, verpasste nahezu keine Spielminute – stieg aber ab und musste im Rahmen des Umbruchs direkt wieder gehen.

Nun spielt Palsson in England. Beziehungsweise spielt nicht, denn der Wechsel zum Zweitligisten Plymouth Argyle ist komplett gefloppt. Nach einem schwierigen Start als Dauer-Bankdrücker hatte er im Herbst einige Einsätze, seit Winterbeginn ist er aber wieder zum Bankwärmer verkommen. Ende November stand er letztmals auf dem Platz. Auch der Jahreswechsel hat an der verzwickten Situation nichts verändert.

Rückkehr wäre ein Match

Mit 33 Jahren im Herbst der Karriere angekommen, will Victor Palsson seine Laufbahn sicher nicht so beenden. Wäre eine Rückkehr zum FC Schalke 04 nicht genau das Richtige? Schließlich ist die Innenverteidigung, Palssons Zuhause, dort seit seinem Abgang eine Dauer-Baustelle. Manga hätte nicht nur den gewünschten Neuzugang, sondern obendrein einen, der Schalke kennt, dort geliefert hat. Und obendrein jemanden, der auch auf der verstärkungsbedürftigen Position im defensiven Mittelfeld spielen kann.

Unter den aktuellen Umständen dürfte Plymouth Argyle gegen einen Winter-Abgang jedenfalls kaum etwas einzuwenden haben.