Ex-S04-Star mit Horror-Start nach Wechsel – geht es für ihn nun bergauf?

Victor Palsson war beim FC Schalke 04 mit seiner Art ein absoluter Publikumsliebling. Der Isländer stieg mit dem S04 auf, verließ den Pottklub nach nur einem Jahr aufgrund von familiären Gründen schon wieder. Nach einer bitteren Station beim KAS Eupen in Belgien ist er in diesem Sommer in der zweiten englischen Liga gelandet.

Bei Plymouth Argyle soll er dem Team helfen, den Klassenerhalt zu sichern. In der vergangenen Saison konnte sich Plymouth erst kurz vor Ende der Saison retten. Bis dato spielt der Ex-S04-Profi jedoch kaum eine Rolle.

Ex-S04-Star mit Erfolgserlebnis nach schwierigen Wochen

In seinem ersten Spiel für Plymouth absolvierte Palsson die vollen 90 Minuten – allerdings konnte er mit diesem Auftritt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Routinier musste auf der für ihn untypischen Position des Rechtsverteidiger ran – das lag Palsson überhaupt nicht.

Er konnte keine gute Leistung abliefern und Plymouth ging mit 0:4 gegen Sheffield Wednesday baden. Sowohl für sein Team als auch für Palsson selbst war dies ein gebrauchter Tag. Doch es kam noch dicker: In der Folge spielte der Isländer bis dato keine einzige Minute mehr.

Sowohl in der Liga als auch im EFL Cup stand er viermal in Folge gar nicht im Kader. Zuletzt saß er gegen Stoke City (0:1) 90 Minuten auf der Bank. Plymouth-Coach Wayne Rooney scheint vom Ex-Schalker bisher nicht allzu sehr überzeugt zu sein.

Setzt Rooney nun auf Palsson?

Nach den bitteren ersten Wochen auf der Insel konnte der Ex-Schalke-Profi im Kreise der Nationalmannschaft wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Mit dem Sieg gegen Montenegro (2:0) konnte er wieder ein Erfolserlebnis feiern, dazu erzielte er bei der 1:3-Niederlage gegen die Türkei sein zweite Länderspieltor.

Wie es für Palsson nach der Rückkehr zu Plymouth weitergeht, ist noch unklar. Mit seinem guten Auftritt im Island-Dress dürfte er sich jedoch zumindest für einige Spielminuten in Zukunft empfohlen haben.