FC Schalke 04: Eigengewächs vor Abgang? S04 bleibt wohl kalt

Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit im türkischen Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. Der Revierklub will auf den jüngsten Positivtrend der Hinrunde aufbauen und sich auch in der Rückrunde vom Tabellenende absetzen.

Während S04-Trainer Kees van Wonderen im Trainingslager einmal mehr auf einige junge Talente setzt, musste ein Eigengewächs zuhause bleiben. Bei ihm stehen derzeit alle Zeichen auf Abschied – der FC Schalke 04 bleibt weiter kalt!

FC Schalke 04: Barthel kommt nicht zum Zug

Als Niklas Barthel im Frühjahr 2023 seinen Vertrag bis 2025 verlängerte, galt der heute 19-Jährige bei den S04-Bossen als großes Talent. Mittlerweile weht auf Schalke ein anderer Wind. Ben Manga hat das Ruder übernommen, hat dazu mit Raffael Tonello einen neuen Nachwuchschef installiert. Bereits im Sommer ließ „RevierSport“ durchsickern, dass die beiden nicht die größten Fans von Barthel seien.

Das spiegelte sich nun auch in der Hinrunde wieder. Der Innenverteidiger kam in der Schalker Profimannschaft noch gar nicht zum Zug, durfte lediglich die Sommervorbereitung unter Karel Geraerts absolvieren. Im Anschluss ging es in die U23, wo er unter Jakob Fimpel oftmals nur als Joker fungiert. Gerade einmal vier Startelfeinsätze hat der gebürtige Mindener bislang zu verzeichnen.

Sommer-Abgang wahrscheinlich

Bislang deutet daher wenig darauf hin, dass der Revierklub den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Barthel noch einmal verlängern will. Stattdessen dürfte der langjährige Schalker Jugendspieler den Verein verlassen und sich anderweitig umschauen.

Ganz anders sieht die Situation dagegen bei Barthels ehemaligem U19-Teamkollegen Taylan Bulut aus. Nach seiner zuletzt starken Entwicklung in der Profimannschaft bemüht sich der S04 derzeit um eine langfristige Vertragsverlängerung.