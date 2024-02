FC Schalke 04: Tillmann mit klarer Ansage an die Ultras – „Gibt Grenzen“

Der FC Schalke 04 steht sportlich schlecht da – doch wirtschaftlich sieht es noch düsterer aus. Immense Schuldenberge trägt der Klub vor sich her. Und das, obwohl gespart wird wo es nur geht.

DFB-Strafen durch Fanvergehen helfen dem FC Schalke 04 daher nicht gerade weiter. Das stellte der neue Klubboss Matthias Tillmann im S04-Mitgliedertalk deutlich klar.

FC Schalke 04: Tillmann spricht über Pyro-Strafen

Beim Talk „Mitgeredet“ ging es am Mittwoch einmal mehr querbeet durch alle Themen, die die 180.000 Vereinsmitglieder beschäftigt. Torflaute, Tönnies, Talente – vor allem aber der desaströse sportliche und finanzielle Zustand ihres Lieblingsvereins bewegt die Fans. 90 Minuten lang stand der neue CEO Matthias Tillmann Rede und Antwort. Und richtete dabei auch Worte an die Ultras.

Ein S04-Mitglied legte gegenüber dem Klubboss den Finger in die Wunde. Immer wieder hatte Tillmann betont, dass jeder Stein auf der Suche nach Erlösen und Kosteneinsparungen umgedreht werde, um den Verein schnell besser aufzustellen. Was aber, so lautete die Frage, sage er über die hohen Kosten, die die Ultras durch das Provozieren von Geldstrafen verschulden.

„Strafen sind immer ärgerlich und helfen nicht“

Seit jeher gehört Pyrotechnik zum Selbstverständnis und Ausdrucksmittel der Fanszenen. Daran ändern auch die immer höheren Strafen nichts, die der Deutsche Fußball-Bund bei Bengalos, Rauchtöpfen und Co. ausspricht. Mehrfach war auch der FC Schalke 04 in jüngerer Vergangenheit zu Strafzahlungen verdonnert worden, die dem klammen Klub sehr weh tun.

Tillmanns Antwort: „Strafen sind immer ärgerlich und helfen nicht. Uns in unserer Situation schon gar nicht. Uns ist sehr wichtig, dass wir Fankultur leben und leben lassen“, stellt der neue Vorstandsvorsitzende klar. „Aber es gibt auch Grenzen.“

„Unsere erste Aufgabe ist die Gesundheit und Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten. Und wir wollen ein Fanerlebnis, das uns möglichst kein Geld kostet.“ Gleichzeitig wies Tillmann auch darauf hin, was die Ultras mit ihrem Support und den Choreos zur Stimmung in der Arena beitragen und damit den Spielern auch helfen.

„Wir sind in einem Dialog mit der Nordkurve und der Fanszene“, erklärt er abschließend. In seinem Statement wurde aber deutlich wie selten zuvor: Dem FC Schalke 04 tun die provozierten Geldstrafen richtig weh.