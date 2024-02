FC Schalke 04: Fans lachen sich ins Fäustchen – S04 & Co. lassen Bundesliga alt aussehen

Als der Abstieg des FC Schalke 04 feststand, flossen Tränen. Klar. Niemand geht gerne in die zweite Liga. Die Gegner aber – das hört man immer wieder – sind dort attraktiver als in der 1. Bundesliga.

Mehr Tradition, mehr fanstarke Klubs mit klangvollem Namen. Mancher behauptet gar polemisch: Eigentlich müsste die zweite Liga die erste sein. Diese Fußballromantiker lachen sich nun – auch dank dem FC Schalke 04 – ins Fäustchen. Denn die 2. Bundesliga ließ das Oberhaus nun ganz schlecht aussehen.

FC Schalke 04 & Co lassen Bundesliga alt aussehen

Bayern, Dortmund, Frankfurt, Köln… klar: Die Bundesliga hat viele große Klubs im Repertoire. Doch reiht man die großen Namen aneinander, klingt die 2. Bundesliga für viele attraktiver. Weniger graue Mäuse, kaum Investorenklubs – das Unterhaus ist geballte Traditions-Power und liefert Woche für Woche Klassiker-Spiele.

So mancher Fan des FC Schalke 04 stichelte deshalb bereits Richtung Dortmund & Co.: „Wir sind zwar abgestiegen, aber spielen gegen HSV, Lautern, Hertha und Nürnberg und ihr gegen Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg und Mainz.“ Und siehe da: Offenbar ist das Interesse an großen Traditionsduellen tatsächlich größer als an höherklassigem Fußball. Das zumindest legt eine Statistik nah, die über den Zustand der Bundesliga tief blicken lässt.

2. Liga mit mehr Zuschauern als die Bundesliga

Erstmals in der Geschichte hatte die 2. Bundesliga am 22. Spieltag höhere Zuschauerzahlen als die Bundesliga. Und es war nicht mal knapp. 284.643 Menschen strömten von Freitag bis Sonntag in die Arenen der zweiten Liga, 261.099 waren es in der ersten. Ein Unterschied von ansehnlichen 23.544 Fans – was fast der Dortmunder Südtribüne entspricht. Oder dem ganzen Stadion von Eintracht Braunschweig.

Das hat vielerlei Gründe. Mit Bayern und Dortmund hatten die mit Abstand fanreichsten Klubs Auswärtsspiele, während zuschauerträchtige Zweitligisten wie FC Schalke 04 und Hertha BSC Heimspiele hatten. Dennoch ist diese historische Marke kein Zufall. Die Bundesliga, das ist unter Fans immer wieder zu hören, hat bei ihren Teilnehmern in den letzten Jahren schwer an Attraktivität eingebüßt. Die Klubs, die vielen auf der Landkarte fehlen, spielen jetzt zu beachtlichen Teilen in der zweiten Liga – und locken dort kaum weniger Fans in die Stadien.

Auch wenn jeder Fan des FC Schalke 04 seinen linken Arm für den Wiederaufstieg gehen würde: Ein wenig lacht man sich beim Anblick dieser Statistik ins Fäustchen. Schließlich untermauert es die These, die man schon mehrfach dem ungeliebten Gegner in Schwarzgelb über die A40 zugerufen hat: Ihr spielt vielleicht höher, aber wir in der geileren Liga.