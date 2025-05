FC Schalke 04 macht es offiziell: Klub verkündet Trainer-Entscheidungen

Beim FC Schalke 04 tut sich was – das muss es auch, denn der Absturz des einst so glorreichen Vereins ging auch in der abgelaufenen Saison nahtlos weiter. Während bei den Profis noch schonungslos analysiert wird, wurden darunter bereits Entscheidungen getroffen.

Die Knappenschmiede nimmt auf ihren Trainer-Posten einige Veränderungen vor. Während bei den „Großen“ auf etablierte Namen gesetzt wird, setzt man darunter auf eine Kontinuität der anderen Art. Gleich mehrere Trainer rücken im Nachwuchs des FC Schalke 04 eine Etage höher.

FC Schalke 04: Trainer-Umbau in der Knappenschmiede

Zweimal übernahm er die Profis und auch nach dem zweiten Einsatz als Interimscoach wird Jakob Fimpel zur U23 zurückkehren. Der auslaufende Vertrag ist zwar noch nicht verlängert – Berichten zufolge herrscht aber Einigkeit bei allen Parteien über die Fortsetzung des Trainer-Engagements beim Regionalliga-Team. Absolute Kontinuität auch darunter: Die U19 bleibt in der Hand von Ikone Nobert Elgert. Die U17 erlebte bereits während der Saison einen Trainerwechsel. Elgert-Lehrling Charles Takyi wird die B-Junioren auch in die nächste Spielzeit begleiten. Hier mehr.

Darunter bewegt sich mehr. Die C-Jugend wird fortan von Simon Hohenberg trainiert, verkündet der Verein nun. „Mit Simon Hohenberg konnten wir einen erfahrenen Trainer für unsere U15 gewinnen, der zuvor die U19 von RW Essen coachte. In unseren gemeinsamen Gesprächen wurde schnell klar, dass es passt und Simon weitere wichtige Impulse für die individuelle Entwicklung unserer Spieler einbringen wird“, so Marcel Pomplun, Sportlicher Leiter der U9 bis U16. Finn Seveneick wird der Co-Trainer des externen Neuzugangs.

„Bio-Banding“ wird noch wichtiger

Der bisherige U15-Trainer Fatlum Zaskoku bleibt bei seiner Mannschaft und begleitet sie in die U16. Ein Schritt, den mehrere Jugendtrainer am Berger Feld gehen. Mats Daniel (bislang U12) geht in die U13, Sam Farokhi behält ebenfalls sein Team und wechselt damit von der U11 in die U12. Florian Neuhaus wird vom U9- zum U10-Trainer und Mahdi Hamzei begleitet den 2015er Jahrgang von der U10 in die U11. Damit fehlt nur noch die U14: Die wird auch weiterhin von Sebastian Ruhe trainiert.

Im unteren Jugendbereich will der FC Schalke 04 künftig noch mehr darauf setzen, Spieler nicht (nur) nach dem Pass-Alter einzuteilen, sondern auch das biologische Alter zu messen und Spieler mit ähnlichem Entwicklungsstand mit- und gegeneinander spielen zu lassen.

„Das Thema Bio-Banding wird ab der kommenden Saison im Aufbau- und Leistungsbereich noch mehr in den Fokus gerückt und die Individualisierung im mannschaftsübergreifenden Entwicklungstraining auf den U15-Bereich ausgeweitet“, gibt Marcel Pomplun, Sportlicher Leiter U9 bis U16, einen Ausblick. „Die individuelle Förderung unserer Spieler unter Berücksichtigung unserer Trainings- und Spielprinzipien können wir so optimal gewährleisten. Umso mehr freue ich mich, dass wir Kontinuität auf den wichtigsten Positionen bewahren und so über absolute Experten zur Vermittlung unserer Lerninhalte in den jeweiligen Jahrgängen verfügen.“