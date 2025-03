Schalke 04 trifft wichtige Entscheidung – jetzt herrscht Klarheit

Bei Schalke 04 geht es in diesen Tagen wie so oft drunter und drüber. Sportlich befindet man sich zwar weiterhin im gesicherten Mittelfeld, doch man hinkt den Erwartungen einmal mehr hinterher. Dazu verunsichern ungeklärte Fragen nach dem Trainer Kees van Wonderen, einem neuen Sportvorstand und die kommende Transferphase den gesamten Klub.

Eine erste wichtige Entscheidung bei Schalke 04 ist nun jedoch gefallen! Die Knappenschmiede kann sich auch im nächsten Jahr über einen talentierten Nachwuchscoach freuen. Dies ist laut „WAZ“ nun entschieden worden.

Schalke 04 fällt Trainerentscheidung

Im vergangenen Dezember hat Charles Takyi die B-Junioren von Schalke 04 übernommen. Nachdem Thomas Bertels zur Winterpause zurück nach Paderborn gewechselt war, um dort die U23 der Ostwestfalen zu übernehmen, hat Takyi das Heft des Handelns übernommen. Seine Bilanz seither ist ausbaufähig, gelang ihm noch kein Sieg mit der U17.

In fünf Partien holte er lediglich zwei Punkte. Und doch haben die S04-Bosse ihm laut der „WAZ“ das Vertrauen ausgesprochen. Demnach wird der gebürtige Ghanaer auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen und die B-Junioren des Revierklubs betreuen.

Zuvor war der 40-Jährige fünf Jahre als Co-Trainer unter Norbert Elgert tätig, war also für die U19 mitverantwortlich. Seit Dezember geht er seinen eigenen Weg als Cheftrainer. Die Zeit an der Seite von Elgert hilft ihm dabei sehr, wie er erklärt hat. „Die fünf Jahre, in denen ich mit Norbert Elgert gemeinsam an der Seitenlinie stand, waren sehr lehrreich für mich“, sagt der gebürtige Ghanaer gegenüber der „WAZ„. „Er ist mein Mentor, in allen Bereichen erfahre ich von ihm volle Unterstützung“, so Takyi weiter.

Gelingt der Sprung ins Achtelfinale?

Der Start bei der U17 war alles andere als einfach für Takyi und das Team. Das bestätigte der Ex-Profi, der unter anderem für St. Pauli und den HSV spielte, selbst. „Für die Spieler und für mich war das eine Umstellung. Wir hatten wenig Zeit, uns zu finden“, so der Ex-Elgert-Schützling, der in seiner Jugend selbst unter der Trainerikone gespielt hatte.

Für Takyi und sein Team geht es nun darum, sich doch noch irgendwie für die Endrunde der deutschen B-Junioren-Meisterschaft zu qualifizieren. Derzeit liegt man vier Punkte hinter Hertha BSC, noch ist alles möglich. Für den Einzug in die nächste Runde muss sich die U17 des S04 jedoch mächtig strecken.

