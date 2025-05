FC Schalke 04: Das war’s! Jetzt herrscht endgültige Fimpel-Gewissheit

Als er beim ersten Mal beim FC Schalke 04 eingesprungen ist, gab es große Lobeshymnen für Jakob Fimpel. Kurz vor dem Saisonende musste der Interimstrainer erneut bei den Königsblauen einspringen, schaffte es aber nicht, für ein versöhnliches Ende zu sorgen.

Im Gegenteil sogar: Fimpel konnte die Versagertruppe des FC Schalke 04 nicht mal ansatzweise dazu bringen, die Fans mit einem Sieg in die Sommerpause zu verabschieden. Nach der 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg dürfte damit auch eine Entscheidung um Fimpel gefallen sein.

FC Schalke 04: Fimpel nicht der richtige Trainer

Während die Profis des FC Schalke 04 sich nach dieser historisch schlechten Saison in die Sommerpause verabschieden, müssen die Bosse nach neuen Spielern und auch einem neuen Trainer suchen. Einige Fans hatten sich leichte Hoffnungen gemacht, dass mit Jakob Fimpel endlich einer aus der Knappenschmiede ab dem Sommer übernehmen wird. Doch dazu wird es nicht kommen.

Anders als zur Hinrunde, als Fimpel für zwei Spiele gegen Preußen Münster (2:1) und Hertha BSC (2:2) übernahm, lief es jetzt zum Saisonabschluss unter dem Coach alles andere als gut. Sowohl gegen Düsseldorf (0:2) als auch jetzt gegen Elversberg zeigten die Königsblauen eine erschreckend schwache Vorstellung. An sich ist das erstmal nichts Neues, da es in dieser Saison schon häufig katastrophale Spiele gab.

Die Hoffnung war aber groß, dass Fimpel für einen versöhnlichen Abschluss sorgen könnte. Allerdings konnte auch der 36-Jährige die Mannschaft nicht mehr erreichen. Da hätte vermutlich selbst ein Welttrainer in dieser kurzen Zeit wenig anrichten können.

Neuer Trainer muss her

Was zudem gegen eine Einstellung von Fimpel als Cheftrainer des FC Schalke 04 spricht: die fehlende Pro-Lizenz. Mit der A-Lizenz darf er derzeit maximal bei einem Regionalliga-Team dauerhaft an der Seitenlinie stehen. Von Dauer soll das aber nicht sein. Die Pro-Lizenz will er in Angriff nehmen, damit er eines Tages auch eine Profimannschaft übernehmen darf.

Deshalb werden die S04-Bosse um Matthias Tillmann und Ben Manga einen neuen Trainer vorstellen. Schon in den kommenden Wochen könnte es dann so weit sein. Zuletzt wurden immer wieder Lukas Kwasniok oder Christian Titz mit den Knappen in Verbindung gebracht.