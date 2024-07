FC Schalke 04: Fans verstehen die Welt nicht mehr – Paukenschläge um zwei Trainer-Flops

Beim FC Schalke 04 sind sie als Flops verschrien – doch jetzt winkt ihnen der große Karriere-Sprung. Innerhalb von nur 24 Stunden gab es zwei Bundesliga-Hammer um Ex-S04-Trainer.

Sowohl Frank Kramer als auch Markus Weinzierl trainierten den FC Schalke 04. Beide mit übersichtlichem Erfolg. Nun stehen sie vor großen Schritten – und die S04-Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

FC Schalke 04: Trainer-Flops mit Karriere-Sprung

Unzählige Trainer hat der S04 in den letzten 15 Jahren verbrannt. Kaum einer blieb länger als ein Jahr im Amt. Zwei, die bis heute nicht gut im Fan-Gedächtnis geblieben sind, sind Markus Weinzierl und Frank Kramer. Für sie erwies sich das Schalke-Engagement als schwerer Karriere-Knick – bis jetzt!

Weinzierl kam 2016 als Nachfolger von André Breitenreiter. Wie sein Vorgänger blieb es bei einem Jahr Königsblau. In der Europa League (Viertelfinale) lief es zwar gut, aber mit Platz 10 in der Liga nicht ansatzweise. Der Bayer musste gehen. Zwei Jahre blieb er vereinslos, dann kam ein sechsmonatiges Desaster in Stuttgart, gefolgt von einem misslungenen Comeback in Augsburg und einem Engagement in Nürnberg, das nach nur 13 Spielen wieder beendet war.

Paukenschläge um Kramer und Weinzierl

Anderthalb Jahre lang war er nun auf Jobsuche. Plötzlich geht eine ganz große Tür auf. Rekordmeister Bayern München hat sich von Halil Altintop getrennt. Markus Weinzierl soll Nachfolger als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums werden. Ein Hammer, mit dem zumindest beim FC Schalke 04 niemand gerechnet haben dürfte.

Nur einen Tag zuvor platzte bei der TSG Hoffenheim die Bombe. Boss und Mäzen Dietmar Hopp lässt den Hammer kreisen, die gesamte Geschäftsführung wurde am Montag (29. Juli) entlassen. Nachfolger von Sportchef Alexander Rosen wird Frank Kramer (hier mehr). Nach Punkteschnitt gerechnet der schlechteste S04-Trainer der Vereinsgeschichte (0,6) nach Markus Baum und Christian Gross (beide 0,4). Nur zehn Spiele stand er an der Seitenlinie der Knappen, dennoch wird ihm ein maßgeblicher Anteil am Horror-Abstieg von 2021 nachgesagt.

Nun leitet er vorerst die sportlichen Geschicke eines Europapokal-Klubs. Im Gegensatz zu Markus Weinzierl hat er aber immerhin schon Erfahrungen mit Jobs im Profifußball abseits des Trainerstuhls. In Leipzig und Hoffenheim leitete er bereits die Nachwuchsabteilungen.