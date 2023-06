FC Schalke 04: Star meldet sich nach Abstieg zu Wort – Fans haben nur einen Wunsch

Nach dem schmerzhaften Abstieg brauchten die meisten Profis des FC Schalke 04 etwas länger, um sich zu berappeln und die richtigen Worte zu finden. Nun hat sich auch Tim Skarke erstmals gemeldet.

Auch er, das ist klar, ist nach dem brutalen Saison-Ausgang niedergeschlagen. Doch auf seine rührenden Worte auf Instagram reagieren die Fans des FC Schalke 04 speziell. Sie äußern nur einen Wunsch.

FC Schalke 04: Tim Skarke meldet sich nach Abstieg

Mit Tränen in den Augen hatten alle Spieler in Leipzig vor dem S04-Gästeblock gestanden. Danach hatten sich die meisten Schalke-Stars erst einmal vergraben. Ruhe finden und Wunden lecken – bevor es von vorne losgeht. So auch Tim Skarke, der sich am Donnerstag erstmals seit dem Abstieg zu Wort meldete.

+++ FC Schalke 04 verlängert mit Terodde – für IHN ist das ein Schlag ins Gesicht +++

„Der Gedanke, euch Fans nicht das wieder geben zu können, was ihr euch verdient habt, macht einfach nur traurig“, schreibt er auf Instagram. „Wir alle haben für unseren Traum, den Klassenerhalt des S04, gekämpft und wurden am Ende des Tages nicht belohnt.“ Ob Tim Skarke nun beim Projekt Wiederaufstieg helfen wird? Die meisten bezweifeln es.

Schalke-Fans fordern: „Bitte bleib“

Der Rechtsaußen war einer der Garanten für die immense Leistungssteigerung in der Rückrunde. Doch Skarke ist nur ausgeliehen. Stand jetzt kehrt er zum 1. FC Union Berlin zurück. Zwar besitzt Schalke auch für die 2. Bundesliga eine Kaufoption und will ihn gerne halten – beim äußerst begrenzten Budget dürfte es aber schwer fallen, die kolportierten 3 Millionen Euro aufzubringen (hier mehr).

Wie so oft bleibt die womöglich einzige Hoffnung die Identifikation, die viele Spieler auf Schalke sofort packt. Auch die Fans haben den Traum von einem Skarke-Verbleib noch nicht aufgegeben. Das beweisen die Kommentare unter dem Insta-Post des 26-Jährigen.

„Bitte bleib!“ Kaum eine Reaktion hat einen anderen Inhalt. Mit Skarke, da ist jeder Fan fest überzeugt, hätte der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga eine enorme Waffe und wäre dem direkten Wiederaufstieg ein ganzes Stück näher. Eine Entscheidung dürfte zeitnah fallen. Spätestens Ende Juni sollte die Kaufoption-Klausel ablaufen.