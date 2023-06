FC Schalke 04: Star verabschiedet sich – Abgang endgültig besiegelt

Schon vor Saisonende war allen bewusst, dass dem FC Schalke 04 bei Abschied erneut ein großer Kaderumbruch bevorstehen wird. Dieser zeichnet schon wenige Tage nach dem letzten Bundesligaspiel ab. Alex Kral und Sepp van den Berg verabschiedeten sich per Instagram-Post schon von den Fans. Nun folgt ein weiterer Akteur.

Wie erwartet endet die Zeit von Maya Yoshida beim FC Schalke 04 nach nur einem Jahr. Der Vertrag des Japaners läuft aus und hätte sich nur bei Klassenerhalt um ein weiteres Jahr verlängert. Sein Abgang vermeldete der Routinier nun selbst.

FC Schalke 04: Yoshida verabschiedet sich von Königsblau

Es hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, jetzt ist es fix. Maya Yoshida wird den S04 nach Vertragsende verlassen. Der Japaner kam im vergangenen Sommer ablösefrei von Sampdoria Genua und unterzeichnete einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Die Klausel hätte allerdings nur bei Klassenerhalt gegriffen. So verlässt der Innenverteidiger die Knappen nach nur einem Jahr wieder.

Anlässlich seines Abganges richtete er noch ein paar Worte an die Fans und verabschiedete sich per Twitter-Post. „Ich möchte mich noch einmal bei allen Fans von Herzen bedanken. Die Atmosphäre sowohl zu Hause als auch auswärts war unglaublich. Sicherlich werde ich diese vermissen“, schrieb der 34-Jährige. „Danke, dass ihr mich gut aufgenommen habt. Ich wüsche Euch alles Gute für die nächste Saison. Vielen Dank und Glück auf“, heißt es weiter. Abschließend verabschiedete er sich noch mit den Worten „Einmal Schalker, immer Schalker“.

Seine Zeit auf Schalke war von Höhen und Tiefen geprägt. Sowohl persönlich als auch für das gesamte Team. Letztlich konnte Yoshida, vor allem in der Hinrunde, nicht das halten, was man sich im Vorfeld versprochen hatte. Anstatt der erfahrene Fels in der defensiven Brandung zu sein, wirkte der Innenverteidiger oft selbst verunsichert. Nach der Verpflichtung von Moritz Jenz änderte sich das. Nachdem er den gebürtigen Berliner an seine Seite bekam, konnte auch Yoshida sich steigern und überzeugte mit starken Leistungen.

Persönliche Zukunft offen

Wie es für den Japaner nach seinem Abgang von S04 weiter geht, steht indessen noch nicht fest. Von einer weiteren Station in Europa über einer Rückkehr in seine Heimat bis hin zum Karriereende ist wohl alles möglich. Sich für andere Vereine empfehlen konnte er in den letzten Wochen nicht. Nachdem sowohl Marcin Kaminski als auch Sepp van den Berg wieder fit waren, war Yoshida nur noch Innenverteidiger Nummer drei, teilweise sogar Nummer vier. Zunächst wird er sich wohl eine kurze Auszeit nehmen und sich von der intensiven Saison erholen.

Wo es Yoshida danach hinzieht, wird sich im Laufe des Sommers zeigen. Seine Zeit in Gelsenkirchen ist aber in jedem Fall zu Ende. Letztlich absolvierte er 31 Pflichtspiele für den S04 und führte sein Team elfmal als Kapitän auf den Platz. Eine Torbeteiligung gelang ihm in diesen 31 Partien nicht.