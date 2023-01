FC Schalke 04: Irre Wechsel-Wende! Geplatzter Transfer klappt plötzlich doch

Mit diesem Deal hatten alle schon abgeschlossen – jetzt wird er doch noch wahr. Tim Skarke ist auf dem Weg zum FC Schalke 04!

Nach einer endgültigen Absage schien die Leihe zum FC Schalke 04 aus der Welt. Nur eine Woche später jetzt die Wende: Union Berlin lässt den Flügelstürmer wohl doch ziehen.

FC Schalke 04: Transfer-Wende! Skarke kommt doch

Alle sind sich einig, die Unterschrift ist nur noch Formsache. Der S04 hat endlich den gesuchten Stürmer gefunden. Mit ihm dürfte keiner mehr gerechnet haben: Der schon gescheiterte Skarke-Deal klappt doch!

Im Dezember waren die Königsblauen zuversichtlich, den Leihdeal schon vor Weihachten fix zu machen. Doch bei Union Berlin geriet man ins Grübeln. Der Transfer stockte – und scheiterte schließlich. Für Schalke ein Schock: Die „Eisernen“ entschieden, Tim Skarke doch zu behalten.

Tim Skarke schon auf Schalke

Nun die erneute Wende – und diesmal kommt sie plötzlich. Union hat sich umentschieden, lässt den 26-Jährigen doch auf Leihbasis ziehen. Skarke ist bereits in Gelsenkirchen, absolviert seinen Medizincheck und unterschreibt anschließend beim FC Schalke 04.

Schon am Dienstag könnte er sein königsblaues Debüt geben. In Leipzig (18.30 Uhr) soll er die Verstärkung werden, die Trainer Thomas Reis als die dringendste der Transferperiode gesehen hat. Und die, die sich am längsten hingezogen hat.

Tim Skarke wäre nach Niklas Tauer, Jere Uronen und Michael Frey der vierte Winter-Zugang für den FC Schalke 04. Und: Er bringt neue Hoffnung auf den Klassenerhalt mit.