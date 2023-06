FC Schalke 04: Doch kein Abgang? Aufstiegsheld lässt aufhorchen

Im Aufstiegsjahr war er einer der großen Helden, doch in der Bundesliga lief für ihn nichts zusammen. Viele gehen davon aus, dass Thomas Ouwejan den FC Schalke 04 nun verlassen wird. Doch seine Worte klingen ganz anders.

Nach dem bitteren Abstieg hat sich der Niederländer an die Fans des FC Schalke 04 gewandt. Was er schreibt, macht die Anhänger hellhörig. Bleibt Ouwejan doch und greift seinen zweiten königsblauen Aufstieg an?

FC Schalke 04: Bleibt Thomas Ouwejan doch?

Beim Neustart in der Bundesliga war Thomas Ouwejan als tragende Säule eingeplant. Doch den Erwartungen wurde er nicht ansatzweise gerecht. In der Zweiten Liga lief kaum ein Angriff an ihm vorbei, im Oberhaus das ganze Spiel. Wie sein kongenialer Partner Simon Terodde hatte auch Ouwejan in der Bundesliga arge Schwierigkeiten. Nach mauem Start und zwei mittelschweren Verletzungen war der 26-Jährige raus und spielte unter Thomas Reis kaum eine Rolle.

Missmutig akzeptierte er seine Bankrolle. Kaum ein Schalker glaubte ernsthaft an einen Verbleib über die Saison hinaus – auch weil bei einem Vertrag bis 2024 dieser Sommer der vorerst letzte ist, um für den klammen Klub noch eine Ablöse zu generieren. Umso überraschender dürfte ein Instagram-Statement des Linksverteidigers nun für die Fans des FC Schalke 04 kommen.

Ouwejan nach Abstieg: „Wir kommen wieder“

Am Mittwoch meldete sich Ouwejan erstmals nach dem bitteren Abstieg zu Wort. „Eine sehr traurige Art, eine Saison zu beenden. Selbst mit unserem großartigen Support haben wir es nicht geschafft“, konstatierte er auf Englisch und ließ dann einen Satz auf Deutsch folgen, mit dem die wenigsten gerechnet haben dürften: „Aber wir kommen wieder.“

Diese Aussage klingt ganz und gar nicht nach Abschied. Erfüllt Thomas Ouwejan etwa doch seinen Vertrag beim FC Schalke 04? Zumindest haben seine Fans nun neue Hoffnung. Und: Dass er in der 2. Bundesliga ganz groß aufspielen kann, hat er ja schon bewiesen. Nur sein Abnehmer und Vollstrecker Simon Terodde wird sicher nicht mehr dabei sein.