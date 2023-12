Irres Gerücht um Ex-Schalke-Star Kehrer – bahnt sich eine spektakuläre Bundesliga-Rückkehr an?

Vor über fünf Jahren verließ Thilo Kehrer den FC Schalke 04 und die Bundesliga in Richtung Frankreich zu Paris Saint-Germain. Inzwischen spielt der Verteidiger bei West Ham United in der Premier League, doch jetzt könnte er in die Bundesliga zurückkehren.

Der Ex-Schalke-Star ist jetzt nämlich bei niemand geringerem als dem FC Bayern München im Gespräch. Der Rekordmeister sucht händeringend nach Verstärkung in der Defensive und könnte sie in Kehrer gefunden haben.

Ex-Schalke-Star Kehrer beim FC Bayern München im Gespräch

Für stolze 37 Millionen Euro wechselte Thilo Kehrer 2018 vom FC Schalke 04 zu Paris Saint-Germain. Beim französischen Spitzenklub war er zwar nie absoluter Stammspieler, kam aber regelmäßig zum Einsatz. Insgesamt 128 Einsätze stehen nach vier Jahren bei PSG zu Buche.

2022 verließ er Paris schließlich und wechselte in die Premier League zu West Ham United. Dort war er in seiner ersten Saison noch gesetzt, feierte sogar den Gewinn der Conference League. Seit diesem Sommer ist Kehrer nun aber Bankdrücker. In der Premier League wurde er viermal kurz vor Schluss eingewechselt.

Die Folge: Kehrer könnte in diesem Winter das Weite suche. Zuletzt wurde er schon mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, nun soll sogar Rekordmeister Bayern München bei ihm angeklopft haben.

Kehrer-Wechsel könnte Sinn ergeben

Nach Informationen von „footmercato“ soll Bayern München an dem Verteidiger interessiert sein. Trainer Thomas Tuchel, der Kehrer bereits bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Paris Saint-Germain kennt, soll das Gespräch mit dem 27-Jährigen suchen.

Für Kehrer könnte es ein Ausweg sein: Der Wechsel zum FC Bayern München könnte seine Chancen steigern, auf den EM-Zug aufzuspringen. In der Bundesliga würde er wieder mehr im Fokus des Bundestrainers Julian Nagelsmann stehen. Und die Bayern suchen händeringend nach Verstärkung, am liebsten einen flexiblen Verteidiger, der innen und außen spielen kann. So jemand wäre Kehrer.